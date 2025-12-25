Două mese pe zi și fără pâine! Ce și cât mâncăm de Crăciun ca să nu ne îngrășăm?

Sfaturi de la nutriționiști pentru a evita excesele alimentare de sărbători.

Greșelile alimentare care îți dau peste cap metabolismul de sărbători| Foto: Freepik

În perioada sărbătorilor, mesele devin mai variate, bogate în preparate tradiționale, deserturi și băuturi festive, care, dacă sunt consumate în exces, pot afecta digestia și metabolismul

Dr. Nicoleta Lupașcu, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice, a explicat cum putem organiza mesele de sărbători astfel încât să menținem sănătatea organismului și să ne bucurăm de preparate fără efecte negative.

Câte mese sunt recomandate pe zi

„O strategie practică și eficientă pentru a preveni excesele și a te bucura de preparatele tradiționale este reducerea la două mese principale pe zi, fără gustări între ele, chiar și în perioada sărbătorilor. În perioada sărbătorilor, în special de Crăciun, este normal să includem în meniu preparatele tradiționale, în special cele pe bază de carne de porc. Din punct de vedere metabolic, proteinele animale asigură sațietate, ajută la menținerea glicemiei stabile și au un risc mult mai redus de a favoriza depozitarea grăsimii abdominale, comparativ cu mesele bogate în carbohidrați rafinați. Este recomandat ca friptura, cârnații sau sarmalele să fie consumate fără pâine. Dacă se dorește un adaos, mămăliga reprezintă o alternativă mai potrivită, având un impact metabolic mai favorabil în cadrul meselor bogate în proteine și grăsimi. În schimb, dezechilibrul apare atunci când consumul de pâine și produse de patiserie devine excesiv, în special dacă masa se încheie cu deserturi bogate în zahăr”, a explicat Dr. Nicoleta Lupașcu, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice, scrie digi24.ro.

Beneficiile murăturilor în meniul de sărbători

„Murăturile sunt o tradiție importantă a bucătăriei românești și nu ar trebui să lipsească de pe masa festivă. Ele nu furnizează numai fibre, vitamine și minerale organismului, ci și probiotice esențiale, care susțin digestia și contribuie la menținerea unui metabolism sănătos. Pentru a obține cele mai bune rezultate, sunt recomandate combinații simple și echilibrate: friptura servită alături de murături, sarmalele cu varză murată sau carnea însoțită de salate ușor acide. Salatele cu oțet sunt, de asemenea, o opțiune excelentă, ajutând la stabilizarea glicemiei după masă și oferind beneficii pentru controlul greutății”, a mai explicat medicul specialist în diabet și nutriție.

Sportul - aliatul organismului în gestionarea meselor festive

„Activitatea fizică reprezintă principalul aliat prin care organismul poate face față meselor bogate, deserturilor și programului diferit de sărbători. O plimbare de 10-30 de minute imediat după masă are un efect metabolic semnificativ și poate ajuta la compensarea excesele alimentare. De asemenea, mișcarea de dimineață, chiar și în zilele de sărbătoare sprijină modul în care organismul procesează și gestionează aportul alimentar pe parcursul zilei”, a mai precizat medicul.

Deserturi și băuturi festive: Cum să le consumăm fără a exagera?

„Momentul ideal pentru a savura deserturile este întotdeauna după masă, nu pe stomacul gol, regulă valabilă și în zilele de sărbătoare sau în noaptea de Revelion. Consumul de dulciuri pe stomacul gol - fie că este vorba despre cozonac, prăjituri sau tort - duce la creșteri rapide ale glicemiei și stimulează secreția de insulină, favorizând supraalimentarea și senzația de foame imediat după. Cel mai bine este ca desertul să fie servit la prânz și, pe cât posibil, o singură dată pe zi. În cazul în care este servit seara, cina ar trebui să se finalizeze cu cel puțin trei ore înainte de somn, astfel încât organismul să poată digera eficient alimentele., a mai adăugat medicul Nicoleta Lupașcu

Alcoolul și sucurile: cum pot afecta metabolismul de sărbători

„Alcoolul este metabolizat cu prioritate de ficat, ceea ce înseamnă că organismul «pune pe pauză» arderea grăsimilor și alte procese metabolice. În plus, fructoza din băuturile alcoolice este transformată în grăsime, iar riscul de depozitare crește odată cu cantitatea consumată. Se recomandă limitarea consumului de alcool la un singur pahar, preferabil vin sau prosecco, care au un conținut mai scăzut de alcool comparativ cu băuturile spirtoase. Un astfel de pahar este, în general, bine tolerat de organism și poate fi metabolizat de ficat în decurs de 24 de ore. În schimb, sucurile, chiar și cele naturale, sunt o sursă concentrată de zahăr lichid și au un impact metabolic semnificativ, motiv pentru care nu sunt recomandate în timpul meselor festive. Alcoolul are un efect diuretic, ceea ce poate duce la pierderi de apă și minerale, motiv pentru care hidratarea este esențială. Sunt recomandate apa plată sau minerală, apa minerală cu lămâie și ceaiurile neîndulcite”, a mai adăugat medicul specialist.

