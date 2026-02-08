Daniel Pancu, ieșire nervoasă după derby-ul Clujului: „Mă aresta”

Cu toate că echipa lui a câștigat derby-ul Clujului, Daniel Pancu, antrenorul celor de la CFR a avut o ieșire nervoasă după meci.

Daniel Pancu, nervos după derby-ul Clujului | Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Tehnicianul formației din Gruia a fost dezamăgit de conflictul dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, când la finalul partidei, antrenorul italian s-a dus către jucătorul CFR-ului.

Pancu: „Antrenor străin să îmi bată mie jucător român în țara mea?!”

„Antrenor străin să îmi bată mie jucător român în țara mea?! Asta nu pot să cataloghez. Mă simt un nimeni în țara mea, pe pământul meu. Asta e senzația”, a declarat Daniel Pancu, la conferița de presă după meciul de acasă cu Universitatea Cluj.

Tehnicianul român nici nu a prea vorbit desre meci în sine, doar a punctat că „U” a fost clar echipa care venea mai odihnită la acest derby și că „studenții” au avut toate premisele de favoriți la victorie.

Daniel Pancu: Eu dacă săream la bătaie în străinătate eram arestat

„Ne-am luptat ca niște lei adevărați, jos pălăria încă o dată pentru jucători. Merită mult să fie în play-off. Am o stare… nu pot să vorbesc. Eu știu cum sunt tratați românii în străinătate. Am fost acolo, eu am băgat capul în contră. Am alergat mai mult. Am respectat țara, cultura, limba. Cum să bat pe cineva?! Păi eram arestat (dacă ar fi făcut asta într-o țară străină - n. red.), a conchis Daniel Pancu.

La finalul partidei, pe fondul conflictului, atât Cristiano Bergodi, cât și Andrei Cordea au văzut cartonașul roșu de la arbitrul Rareș Vidican.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: