Cer noros și ploaie slabă la Cluj-Napoca. Prognoza meteo 8 februarie 2026
La Cluj-Napoca, temperatura maximă va fi de 6 grade Celsius.
Temperatura minină va fi de 3 grade Celsius.
ANM a anunțat ploaie slabă și cer mai mult noros.
Viteza vântului va fi de 9 metri pe secundă.
