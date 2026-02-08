Cer noros și ploaie slabă la Cluj-Napoca. Prognoza meteo 8 februarie 2026

Meteorologii au anunțat ploaie slabă la Cluj-Napoca, duminică, 8 februarie 2026.

La Cluj-Napoca, temperatura maximă va fi de 6 grade Celsius.

Temperatura minină va fi de 3 grade Celsius.

ANM a anunțat ploaie slabă și cer mai mult noros.

Viteza vântului va fi de 9 metri pe secundă.

