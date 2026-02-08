U-BT Cluj sparge seria de înfrângeri și câștigă cu Borac în ABA League

U-BT Cluj-Napoca a pus capăt unei serii de cinci înfrângeri și a câștigat în deplasare cu Borak Mozzart Cacak în ABA League.

U-BT a câștigat în deplasarea cu Borac din ABA League, sâmbătă, 7 februarie 2026 | Foto: u-bt.ro

U-BT Cluj-Napoca a învins echipa sârbă Borac Mozzart Cacak, cu scorul de 93-87 (23-22, 29-23, 19-18, 22-24), sâmbătă seara, 7 februarie 2026, în deplasare, în Grupa A a competiției de baschet masculin ABA League.

„U” a pus capăt unei serii de cinci înfrângeri (trei în EuroCup, două în Liga Adriatică).

Primul sfert a fost echilibrat, după care clujenii au preluat controlul și au avut un avantaj liniștitor în cea mai mare parte a timpului, cu excepția minutului 37, când Borac s-a apropiat la două puncte (85-87).

Nighael Ceaser, cu 18 puncte, 8 recuperări, Mitchell Creek, cu 20 p, 4 rec, Dusan Miletic, cu 13 p, 7 rec, Trey Woodbury, cu 12 p, 6 rec, și Patrick Richard, 10 p, 4 rec, 3 pase decisive, s-au remarcat de la UBT.

Cei mai buni de la gazde au fost Joshua-Andreas Pierre-Louis (17 puncte), Marko Josilo (15 p, 4 rec), Pavle Nikolic (13 p, 11 rec, 4 pd), Djordje Curcic (13 p), Nikola Manojlovic (11 p) și Uros Carapic (11 p, 9 pd).

Cu acest succes, „U” a încheiat primul său sezon regulat în ABA League și va continua în play-off.



Clasament

1. Dubai Basketball 30 puncte (15 jocuri)

2. Partizan Mozzart Bet Belgrad 29 (15)

3. U-BT Cluj-Napoca 26 (16)

4. Igokea m:tel 22 (15)

5. Borac Mozzart 22 (16)

6. Krka 20 (15)

7. FMP 20 (15)

8. KK Split 20 916)

9. SC Derby 18 (15)

Primele patru clasate s-au calificat în Top 8.

