Alin Tișe, mesaj după derby-ul Clujului: „Ce spectacol! Ce minune!”

Președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, Alin Tișe a transmis un mesaj după derby-ul dintre „U” și CFR.

Alin Tișe, după derby-ul Clujului: „Un meci cât un campionat!” | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Președintele CJ Cluj, Alin Tișe, a transmis că partida de fotbal de ieri, sâmbătă, 7 februarie 2026 dintre CFR și Universitatea a fost mai mult decât un meci, o mărturisire.

Alin Tișe, despre derby-ul Clujului dintre CFR și „U”: „Un meci cât un campionat!”

„Ce spectacol! Ce minune! Ce Cluj! Nu doresc intenționat să-mi amintesc momentele extra-fotbalistice sau de comportament, incidente și alte asemenea. Meciul a fost o declarație de identitate spusă cu tribunele aproape pline, cu inimile aprinse și cu orașul ținându-și respirația.

«U» și CFR, rivale prin istorie, frați prin oraș, s-au întâlnit nu doar pe un teren de fotbal, ci într-un moment rar, în care competiția nu a distrus, ci a ridicat. Un meci cât un campionat, da! Dar și cât o comunitate care știe să se certe cu pasiune și să se respecte cu eleganță. Un meci cât o stare de spirit: intens, lucid, orgolios, viu. Un meci cât o lumină care a aprins Clujul din temelii și l-a arătat lumii așa cum este el cu adevărat”, a transmis Alin Tișe, duminică, 8 februarie 2026, într-o postare pe pagina lui de Facebook.

Președintele forului județean a precizat că partida de ieri seară dintre cele două echipe clujene a însemnat fotbal de calitate, fotbal curajos, fotbal care nu se ascunde.

Președintele CJ Cluj: „U” - CFR nu a fost doar un derby, ci o lecție

„A fost zgomot și tăcere, explozie și calcul, instinct și inteligență. A fost o confruntare în care nimeni nu a cerșit victoria, ci a luptat pentru ea. Pe gazon s-au întâlnit idei, școli, caractere. În tribune, două culori diferite au bătut în același ritm: ritmul Clujului. Și, poate, asta a fost cea mai mare victorie - în final: respectul. Respectul, dincolo de incidentele existente, pentru joc, pentru istorie, pentru oraș”, a mai punctat Tișe.

Potrivit șefului CJ, într-o lume a exceselor, Clujul a arătat că se poate arde intens, cu limite, fără să te pierzi, că poți fi rival fără să fii dușman, că poți câștiga chiar și atunci când scorul nu te avantajează.

„Acesta nu a fost doar un derby. A fost o lecție. De organizare. De cultură sportivă. De comunitate. Un motiv pentru care Clujul este primul la atât de multe capitole. Un motiv pentru care suntem admirați, urmați, copiați sau, uneori, invidiați. Un motiv pentru care numele acestui oraș se rostește cu respect nu doar în România, ci și dincolo de granițe. Aseară, Clujul n-a jucat doar fotbal. Aseară, Clujul s-a privit în oglindă și a zâmbit”, a conchis Alin Tișe.

