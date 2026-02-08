Crește alarmant numărul minorilor clujeni certați cu legea. De la „găinării” până la cuțitari care te taie în centru.

La Cluj, în mai puțin de câteva luni de zile a crescut alarmant numărul cazurilor de minori care au probleme cu legea.

Tot mai mulți minori din Cluj au probleme cu legea | Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrativă

De la începutul anului, în Cluj au apărut cazuri aproape pe bandă rulantă în care este vorba despre minori care încalcă legea. Uni chiar cu fapte grave.

Cea mai recentă faptă, o „găinărie”, însă a unui copil care până să împlinească vârsta de 14 ani a comis peste 20 de fapte penale. La ultima faptă a fost reținut de poliție după ce a furat o trotinetă electrică.

„În fapt, la data de 5 februarie a.c., în jurul orei 21.05, acesta ar fi sustras o trotinetă electrică, care se afla parcată și asigurată cu un cablu tip antifurt pe strada Horea, din municipiul Cluj-Napoca, prejudiciul cauzat fiind estimat la 3.500 de lei”, a transmis IPJ Cluj.

Potrivit sursei citate, din cercetările efectuate a reieșit faptul că minorul ar fi acționat însoțit de fratele său, în vârstă de 13 ani.

Are peste 20 de fapte penale până la vârsta de 14 ani

„În urma activităților investigative desfășurate de polițiștii de investigații criminale, persoana bănuită a fost identificată, iar prejudiciul recuperat. Din verificările efectuate a rezultat faptul că acesta are antecedente penale pentru infracțiuni contra patrimoniului, fiind cercetat în mai mult de 20 de cauze, majoritatea fiind comise înaintea împlinirii vârstei de 14 ani”, a transmis IPJ Cluj.

Ce este mai îngrijorător este numărul minorilor din Cluj care au încălcat legea în ultima perioadă.

Recent, un copil de 17 ani a fost tăiat chiar în centrul municipiului Cluj-Napoca, de către un alt minor, de o seamă cu victima. Agresorul a fost arestat preventiv la domiciliu timp de 30 de zile.

Un alt caz grav este al celor doi minori, care au fost arestați preventiv, după ce au amenințat mai mulți oameni să le dea bani în centrul municipiului Cluj-Napoca.

În toamna anului trecut, la Cluj, un copil s-a trezit amenințat cu cuțitul de un adult și un alt minor care i-au furat două trotinere electrice.

