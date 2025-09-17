Noi dotări medicale la Spitalul Județean de Urgență Cluj-Napoca. Consiliul Județean investește peste 1,8 milioane de lei.

Investițiile în infrastructura medicală din Cluj-Napoca continuă. Mai multe secții ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj vor beneficia de aparatură medicală specifică pentru investigații complexe în urma unei alocări bugetare a Consiliului Județean.

Consiliul Județean Cluj a finanțat achiziționarea unor noi aparaturi medicale pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, unitate sanitară subordonată Ministerului Sănătății.

Astfel, pacienții Secției Obstetrică-Ginecologie, precum și cei de la Medicală III, vor beneficia de investigații complexe în urma noilor dotări.

Alte investiții vizează Laboratorul de radiologie și imagistică medical, dar și Blocul operator al Secției de Chirurgie.

„Continuăm să sprijinim financiar instituțiile spitalicești din județ, atât cele aflate în subordinea forului administrativ județean, cât și cele subordonate altor entități locale ori centrale. Scopul nostru este acela de a contribui la furnizarea unor servicii medicale la standarde europene, precum și la examinarea, diagnosticarea și tratarea pacienților în cele mai bune condiții”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Pentru achiziționarea de dotări de înaltă tehnologie, Consiliul Județean Cluj a alocat Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, din bugetul propriu al instituției, suma de 1.851.000 de lei.

Astfel, cu sprijinul financiar al administrației județene, Secția Clinică Obstetrică-Ginecologie I a fost dotată cu un microscop inversat ICSI, unic în sistemul public din zona Transilvaniei, care se adresează problemelor de fertilitate masculină, iar Laboratorul de endoscopie digestivă diagnostică și terapeutică Medicală III beneficiază de un videogastroscop pediatric și un videocolonoscop pediatric, destinate pacienților cu patologii stenozante ale tractului digestiv superior și inferior.

De asemenea, Laboratorul de radiologie și imagistică medicală a primit un ecograf performant cu care se pot realiza inclusiv ecografii de șold pentru nou-născuți, iar Blocul operator al Secției Chirurgie Generală I a fost dotat cu o consolă de monitorizare paratiroidă, o consolă de monitorizare nervi, un sistem de detecție Gamma pentru radiotrasori și o trusă de instrumente pentru chirurgie laparoscopică.

Un alt proiect cu impact semnficativ pentru zona Transilvaniei vizează extinderea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, precum și realizarea unui Centru Integrat de Chirurgie minim-invazivă.

