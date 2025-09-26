Intervenție chirurgicală de excepție la Spitalul de Copii Cluj-Napoca: nou-născut cu tumoră gigant, salvat în urma unei operații de șase ore

Un nou-născut a fost salvat de medicii de la Spitalul de Copii Cluj-Napoca în urma unei intervenții complexe de îndepărtare a unei tumore gigant.

Intervenție chirurgicală de excepție la Spitalul de Copii Cluj-Napoca: nou-născut cu tumoră gigant, salvat în urma unei operații de șase ore|Foto; Consiliul Județean Cluj

În cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii din Cluj-Napoca, unitate sanitară aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, a fost realizată o intervenție chirurgicală excepțională care a salvat viața unui nou născut.

Intervenția a fost efectuată de către dr. Aurel Marin, șeful secției ORL din cadrul instituției medicale, în colaborare cu o echipă multidisciplinară a spitalului.

„Este o mare reușită medicală pentru care adresez sincere felicitări tuturor celor implicați, cu atât mai mult cu cât pacientul a fost un copil în vârstă de doar câteva zile. Expertiza, profesionalismul și experiența medicilor din cadrul Spitalului nostru de Copii și-au spus încă o dată cuvântul și au făcut echipă bună cu dotările medicale moderne de care ne-am asigurat ca unitatea noastră sanitară să dispună”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Formațiune tumorală de 800 g, eliminată de medici

Născut în cadrul unei alte instituții spitalicești din municipiul Cluj-Napoca, la termen, copilul a prezentat la naștere o formațiune tumorală laterocervicală gigantă.

Particularitatea și, totodată, dificultatea acestui caz au fost determinate de vârsta pacientului, dimensiunea formațiunii, de 800 g, reprezentând peste 20% din greutatea copilului la naștere, precum și de extensia acesteia, poziționarea și compresiunea formațiunii asupra traheei și a vaselor mari de la nivel cervical impunând efectuarea rapidă a operației.

Cazul a fost monitorizat încă din timpul vieții intrauterine astfel încât, odată cu nașterea, au fost întreprinse rapid investigațiile necesare și au fost luate toate măsurile pentru ca intervenția să aibă loc în deplină siguranță.

Intervenția chirurgicală a durat aproximativ șase ore, formațiunea a fost excizată în totalitate, evoluția post operatorie a micului pacient fiind una rapid favorabilă.

