Cazul care a uluit lumea medicală. Un bebeluş s-a născut cu dantură completă.

O mămică și-a făcut curaj și a decis să împărtășească cu internauții un videoclip cu bebelușul ei, bebeluș care este cu atât mai special datorită faptului că s-a născut cu întreaga dantură.

Deși nu este unic în lume, cazul este foarte rar, iar mămica spune că a postat imaginile tocmai pentru a le explica oamenilor că nu este nimic îngrijorător: „Fiica mea s-a născut cu un set complet de dinți și eu sper să fac posibilă conștientizarea acestei afecțiuni”, a spus tânăra.

„Nu am mai văzut așa ceva!”, „Nu am mai văzut un set complet de dinți natali până acum!”, „De obicei dinții natali sunt unul, maxim doi”, “Nepoțica mea are dinți natali, dar doar doi, în partea de jos. E o afecțiune destul de rară!” au fost doar câteva dintre reacțiile celor din mediul online.

Clipul a înregistrat până acum 40 de milioane de vizualizări și 2 milioane de aprecieri.

