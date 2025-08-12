Zborul Cluj - Tel Aviv revine pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu”. Programul curselor.

Destinația Tel Aviv revine pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj. Zborurile vor fi operate de compania aeriană Wizz Air.

Zborul Cluj - Tel Aviv revine |Foto: Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj

Aeroportul Internațional Cluj, Consiliul Județean Cluj şi compania aeriană Wizz Air aduc vești bune legate de noile oportunități de călătorie pentru pasageri şi anunță astăzi reluarea zborurilor directe spre Tel Aviv (Israel), începând din 27 octombrie 2025.

Zborurile directe spre Tel Aviv vor fi operate de pe Aeroportul Internațional Cluj cu trei frecvențe pe săptămână, în zilele de luni, miercuri și vineri, în baza următorului program de zbor:

Tel Aviv este o destinație urbană vibrantă, situată pe coasta Mării Mediterane, care îmbină perfect modernitatea cu tradiția și cultura cu inovația. Este un oraş al superlativelor, având statut de patrimoniu mondial UNESCO datorită culturii, arhitecturii şi istoriei sale, fiind la cumpăna dintre Occident şi Orient. Oraşul oferă astfel o diversitate de obiective turistice, de la muzee, galerii de artă până la locuri bine conservate de mii de ani, fiind ales şi ca destinaţie turistică în special pentru plajele sale minunate. Aeroportul din Tel Aviv este situat la aproximativ 15 km de oraş.

David Ciceo, Directorul General al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj a declarat: „Sezonul de iarnă aduce o şi mai mare diversitate a alternativelor de călătorie cu plecare de pe Aeroportul Internaţional Cluj, prin reluarea zborurilor spre Tel Aviv. Este un moment așteptat de către pasageri, pentru că Tel Aviv este o destinație de tradiție de la Cluj-Napoca, care completează excelent varietatea destinaţiilor disponibile de pe aeroportul clujean. Suntem convinşi că zborurile vor continua să se bucure de aprecierea pasagerilor noștri și a celor din întreaga regiune deservită de aeroportul clujean.”

Viorel Federiga, Președintele Consiliului de Administrație al Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj a precizat următoarele: „Apreciem decizia companiei Wizz Air de creştere a operaţiunilor de zbor în sezonul de iarnă. Aeroportul Internațional Cluj rămâne un motor de dezvoltare al regiunii iar eforturile sale de creştere a conectivităţii regiunii, sunt astăzi concretizate prin această rută mult așteptată, Tel Aviv, care revine în operare.”

„Wizz Air va relua zborurile spre Tel Aviv din 27 octombrie, cu trei frecvențe săptămânale din Cluj-Napoca. Această destinație foarte îndrăgită revine în rețeaua noastră din inima Transilvaniei, reconfirmând angajamentul companiei de a oferi opțiuni variate de călătorie, alături de operațiuni sigure și de încredere. Ne bucurăm să continuăm colaborarea cu partenerii noștri de la Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj și să consolidăm și mai mult conectivitatea aeriană a regiunii”. a declarat Anastasia Novak, Corporate Communications Manager Wizz Air.

În prezent, Wizz Air oferă 36 de destinaţii spre 15 ţări de pe Aeroportul Internațional Cluj, dar pasagerii au posibilitatea de a alege pentru călătoriile lor una dintre cele peste 50 de destinații regulate, spre aproximativ 20 de țări din Europa și Orientul Mijlociu. Pentru cei care doresc vacanțe spre destinații însorite sunt disponibile zboruri charter sezoniere către principalele destinații turistice, cu oferte foarte bune la tour operatorii şi agenţii de turism din oraş şi regiune.

