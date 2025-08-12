Probleme „penale” la Spitalul Floreasca din Capitală. Ministrul Sănătății: „Voi sesiza Parchetul”

Candida auris, o ciupercă periculoasă și rezistentă la tratament face victime la Spitalul Floreasca din Capitală, acolo unde a fost descoperit un nou focar la secția ATI 1.

pitalul Clinic de Urgență Floreasca din București | Foto: SORIN LUPSA / AGERPRES FOTO

Reprezentații unității medicale afirmă că patru pacienți nu sunt infectați cu această ciupercă periculoasă, ci doar infectați cu această ciupercă.

Ministrul Sănătății sesizează Parchetul după rezultatele controlului la Spitalul Floreasca, unde s-au înregistrat cazuri de infectare cu o ciupercă periculoasă.

„În urma ultimului control pe care l-am dispus Direcției de Sănătate Publică pentru a verifica modul de autorizare a centrului de arși, rezultatul este, din păcate, de natură penală și voi sesiza Parchetul în această situație. În referatul de verificare inițial, din anul 2022, s-a dat copy-paste din memoriul tehnic al unității sanitare în referatul de aprobare al Direcției de Sănătate Publică”, a declarat Alexandru Rogobete, potrivit digi24.ro.

Ministrul Sănătății: Nu există sistem de ventilație, deși se menționa că este

Ministrul a afirmat că, în urma controlului, a reieşit că nu există sistem de ventilaţie HVAC (n. red. - evacuarea aerului viciat şi filtrarea aerului proaspăt), deşi în memoriul tehnic realizat de către Spitalul Floreasca şi de către fostul manager din acea perioadă „scria negru pe alb că există”.

„Spaţiile nu respectă normativul şi nu sunt corespunzătoare conform unui centru de arşi, lucru confirmat de către fostul manager în memoriul tehnic şi, din păcate, reconfirmat de către Direcţia de Sănătate Publică atunci când s-a eliberat avizul”, a mai spus Alexandru Rogobete.

Amenzi de zeci de 60.000 de lei la Spitalul Floreasca

Ministerul Sănătăţii a anunţat că, în urma controlului făcut de Corpul de control al ministrului şi de Inspecţia Sanitară de Stat la Centrul de Arşi al Spitalului Floreasca, au fost aplicate amenzi de 30.000 de lei firmei de curăţenie, pentru nerespectarea procedurilor, şi o amendă de 30.000 de lei unităţii medicale, pentru lipsa ventilaţiei conforme în Compartimentul de Arşi.

Totodată, a fost confirmată prezenţa Candida auris la nivelul Centrului pentru Arşi, astfel că s-a suspendat internarea de noi pacienţi, dar continuă tratamentul celor deja internaţi, s-a restricţionat accesul vizitatorilor, s-au înlocuit filtrele de apă şi s-au intensificat dezinfecţia şi decontaminarea.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, i-a cerut public demisia şefului Centrului de Arşi Grav de la Spitalul Floreasca, pe care îl acuză de „iresponsabilitate crasă şi nepăsare”. Rogobete a anunţat, pe fondul scandalului legat de neregulile din Centrul de Arşi al Spitalului Floreasca, că vor fi introduşi indicatori de performanţă nu doar pentru managerii de spital, ci şi pentru şefii de secţie.

În 4 august, şeful Centrului de Arşi de la Spitalul Floreasca, Tiberiu Paul Neagu, a fost demis de managerul unităţii, la câteva zile după solicitarea ministrului Sănătăţii ca acesta să îşi dea demisia. În acelaşi timp, a fost demisă şi conducerea laboratorului spitalului. Managerul instituției și DSP au fost convocați la Ministerul Sănătății.

Managerul Spitalului Floreasca a fost convocat la Ministerul Sănătății alături de conducerea DSP București.

Reprezentanții Spitalului Floreasca au transmis, într-o postare pe pagina oficială de Facebook a instituției, că cei patru pacienți „nu sunt infectați, sunt doar purtători la nivel cutanat, în regiunea axilară și inghinală”.

