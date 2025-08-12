Sfârșit tragic pe câmp în Cluj. Un bărbat a MURIT blocat într-un utilaj de balotat fân.

Un bărbat și-a pierdut viața, marți, în satul clujean Nima, după ce a fost prins într-un utilaj de balotat fân.

Un bărbat a decedat după ce a rămas blocart într-un utilaj de balotat fân |Foto: ISU Cluj

Pompierii au intervenit pentru a-l scoate pe bărbatul prins în utilaj, însă acesta a fost extras decedat din utilaj.



Moarte tragică pe câmp la Cluj

„La fața locului au ajuns două autospeciale cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Cluj. Bărbatul, în vârstă de aproximativ 30 de ani, a fost găsit, de către echipajele operative, în utilajul care era încă în funcțiune. S-au demarat imediat acțiunile specifice cu echipamentele de descarcerare pentru a asigura accesul și extragerea victimei. Din cauza faptului că acesta a rămas captiv în balotul compresat de fân, la rândul lui blocat în angrenajele utilajului, intervenția a presupus desfacerea mai multor angenaje metalice grele, precum și o durată mai mare de timp”, a transmis IPJ Cluj.

A fost solicitat și sprijinul elicopterului SMURD, însă, după ce s-a ajuns la bărbatul blocat în utilaj, s-a constatat faptul că prezenta traumatisme incompatibile cu viața.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: