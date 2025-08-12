Universitatea Cluj are un jucător în echipa etapei a 5-a!

Ultimul jucător transferat de „U” Cluj, Dino Mikanovic (31 de ani) a fost ales în echipa ideală a ultimei etape în viziunea Superligii.

Universitatea Cluj îl are pe Mikanovic în echipa etapei | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Universitatea Cluj a remizat contra Petrolului, scor 1-1, într-o partidă care s-a jucat la Sibiu. „Studenții” au înscris chiar înainte de pauză, prin Jovo Lukic, însă reușita lui Marian de la mijlocul reprizei secunde a făcut ca partida să se termine la egalitate.

În ciuda formei nefaste din acest început de sezon, doar o victorie în primele 7 etape, „U” Cluj are și în această etapă un jucător în echipa ideală a acestei runde. După ce ultima dată l-a avut pe Alessandro Murgia, acum a ales Dino Mikanovic.

Fundașul dreapta este ultimul jucător care s-a alăturat lotului pregătit de Ioan Ovidiu Sabău. Croatul a evoluat ultima oară pentru Gorica, în țara natală, alături de care a încheiat sezonul pe locul 9, primul deasupra liniei.

Meciul contra Petrolului a fost primul pentru el în tricoul alb-negru. A evoluat timp de 67 de minute, după care a fost înlocuit cu Miguel Silva. La finalul meciului a fost notat cu 7.4 în viziunea Flashscore, a treia notă din echipă după Dan Nistor (7.7) și Dorin Codrea (7.5).

Echipa ideală a etapei a 5-a în viziunea Superligii

Rusu (Unirea Slobozia) – Mikanovic („U” Cluj), Pospielov (UTA Arad), Romanchuk (Universitatea Craiova), Marian (Petrolul) – Ciobanu (Oțelul), Purece (Unirea Slobozia), Cârjan (Dinamo) – Dobre (Rapid), Tzionis (UTA Arad), Bodișteanu (FC Botoșani)

Antrenor: Andrei Prepeliță (Unirea Slobozia)

Pentru următorul duel din campionat „U” Cluj se va deplasa la Ovidiu, unde va juca împotriva Farului Constanța. Echipa antrenată de Ianis Zicu are 10 puncte după primele 5 etape, printre care și o victorie pe terenul campioanei FCSB.

