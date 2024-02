Undă verde pentru construirea Spitalului Regional de Urgență Cluj

Proiectul Spitalului Regional Cluj intră în linie dreaptă. A fost semnat contractul de construire.

Semnarea contractului pentru construirea Spitalului Regional de Urgență Cluj. Sursă foto: Captură ecran. Facebook/ Guvernul României

Poate începe construirea Spitalului Regional de Urgență de la Cluj. Contractul pentru construirea unității medicale a fost semnat miercuri de prim-ministrul României Marcel Ciolacu, la ceremonie fiind de asemenea prezenți ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, senatorul PSD Vasile Dîncu și secretarul general al Guvernului, Mircea Abrudean. A fost semnat, de asemenea, contractul pentru construirea Spitalului Regional Urgență Iași .

Premierul României, Marcel Ciolacu, a declarat că investițiile în cele două spitale este de aproape 7 miliarde de lei, adică 1,5 miliarde de euro, menționând totodată că semnarea contractelor pentru construirea celor două spitale regionale de urgență - cel de la Cluj și cel de la Iași.

„Întotdeauna când este vorba construcții, mai ales în sănătate, este un moment de mândrie. O spun fără nicio reținere, ca prim-ministru e normal să fiu mândru, alături de echipa guvernamentală, dar parcă am o jenă să mai vorbesc de spitalele regionale. De 15 ani de zile, toți politicienii din România, toți miniștrii Sănătății au vorbit și au pus în oferta electorală cele trei spitale regionale: de la Iași, Cluj și Craiova. Pare un moment ireal. În sfârșit am semnat. Urmează săptămâna viitoare să se închidă și procedurile la Spitalul Regional de la Craiova. Vorbim de o investiție a celor două spitale de aproape 7 miliarde de lei, adică 1.5 miliarde de euro, bani prinși în PNRR. Cunoașteți că termenul de execuție este unul scurt, până în 2026. O spun și cu mândrie, dar și cu o anumită reținere, în sfârșit am găsit înțelegere și o echipă determinată să finalizeze o promisiune de 15 ani de zile. Vă felicit”, s spus Marcel Ciolacu.

Semnarea contractului pentru construirea Spitalului Regional de Urgență Cluj. Sursă foto: Captură ecran - Facebook/ Guvernul României

De asemenea, și ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a amintit de faptul că România construiește spitale, fie că discutăm de spitale prinse în PNRR sau de spitale regionale.

„România construiește spitale. Fie discutăm de spitalele prin PNRR, fie că discutăm de aceste spitale regionale, le construim. La sfârșitul anului 2021, când am venit la minister, toate cele trei proiecte aveau doar studii de fezabilitate și nu erau realizate procedurile pentru realizarea proiectelor tehnice. Am reușit să finalizăm într-un final, acestea fiind proiecte complexe care au necesitat foarte multe autorizații. Am finalizat licitațiile pentru începerea propriu-zisă a Spitalului Regional din Cluj și din Iași. Termenul de execuție este de 48 de luni pentru aceste spitale, fiind cele mai complexe din România. Vreau să mulțumesc pentru sprijinul acordat premierului României și Guvernului, echipei de la Ministerul Sănătății. Vor fi cele mai avansate spitale din România și din Uniunea Europeană. Fiți convinși că spitalele sunt pe drumul cel bun. Am făcut pașii decisivi care pun aceste spitale pe un drum fără întoarcere de realizare a lor”, a spus ministrul Sănătății, Alexandru Rafila.

Reamintim că Spitalul Regional de Urgență Cluj va avea o suprafață construită totală de 184.013 mp, din care 176.638 clădirea principală, structurată pe 8 niveluri S+P+5E+Eth, heliport. Suprafața terenului pe care va fi construit viitorul spital este de 143.064 mp. Spitalul va avea o structură modernă, la standarde europene, din punct de vedere arhitectural, medical, al echipamentelor și a tehnologiei IT. În proiectul spitalului sunt prevăzute 22 săli de operație, 4 săli de nașteri și 849 de paturi (106 paturi vor fi pentru îngrijiri critice, inclusiv terapie internsivă, terapie intensivă de urgență și terapie intersivă de urgență și îngrijiri a arșilor).

