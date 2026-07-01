Europarlamentarul Daniel Buda, noul șef al delegației României din cadrul grupului PPE. Liberalul clujean îl va înlocui pe Rareș Bogdan.

Europarlamentarul clujean Daniel Buda este noul șef al delegației române din cadrul grupului PPE. „Delegația europarlamentarilor PNL din Grupul PPE a decis să îl înlocuiască, la șefia delegației române, pe Rareș Bogdan cu Daniel Buda. Astăzi am pus în aplicare această decizie”, a anunțat europarlamentarul Siegfried Mureșan, vicepreședinte PNL.

Europarlamentarul Daniel Buda, noul șef al delegației României din cadrul grupului PPE. Liberalul clujean îl va înlocui pe Rareș Bogdan.| Foto: Daniel Buda

Vicepreședintele PNL, europarlamentarul Siegfried Mureșan, a anunțat miercuri că eurodeputatul Rareș Bogdan a fost înlocuit de la șefia Delegației României din cadrul Grupului PPE.

Europarlamentarul Daniel Buda, noul șef al delegației României din cadrul grupului PPE. Liberalul clujean îl va înlocui pe Rareș Bogdan.

„Delegația europarlamentarilor PNL din Grupul PPE a decis să îl înlocuiască, la șefia delegației române, pe Rareș Bogdan cu Daniel Buda. Astăzi am pus în aplicare această decizie prin notificarea Grupului PPE”, a anunțat miercuri europarlamentarul Siegfried Mureșan, vicepreședinte al Partidului Popular European, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Sursa: Siegfried Mureșan – Facebook

Astfel, Rareș Bogdan, unul dintre contestatarii lui Ilie Bolojan, va fi înlocuit de europarlamentarul și președintele PNL Cluj Daniel Buda.

„Sunt convins că Daniel Buda va conduce foarte bine delegația noastră. Vom continua să lucrăm eficient împreună în cadrul Grupului PPE și al Parlamentului European”, a adăugat Siegfried Mureșan.

Liberalul Siegfried Mureșan este propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier.

Europarlamentarul Daniel Buda, sprijin activ pentru fermierii români

„Până acum, Daniel Buda a fost foarte activ în apărarea fermierilor români și a fondurilor de coeziune pentru România.

Vom lucra în continuare foarte strâns pentru a ne asigura că și în următorii ani vom reuși să obținem cât mai multe fonduri din bugetul Uniunii Europene pentru autoritățile locale, pentru fermierii români și pentru dezvoltarea României. Vom lucra cu celelalte delegații din Partidul Popular European pentru a genera majorități pentru decizii favorabile României”, a mai spus Siegfried Mureșan.

Din Delegația României la Grupul PPE fac parte toți europarlamentarii PNL și UDMR. Co-președinte al delegației, din partea UDMR, este eurodeputatul Iuliu Winkler.

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