CFR Cluj are pe masă oferte pentru cinci jucători importanţi! Urmează răspunsul lui Neluţu Varga

CFR Cluj traversează un moment dificil din punct de vedere economic în debutul acestui sezon, astfel că şefii clubului ar putea vinde din jucători pentru a face rost de bani.

Cinci jucători de la CFR Cluj au oferte / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

CFR Cluj traversează cea mai grea perioadă după ieşirea echipei din insolvenţă.

Jucătorii echipei au ajuns la restanţe salariale de patru luni, iar o parte dintre ei şi-au depus memorii şi sunt gata să plece, sătui de problemele echipei.

Pentru a face rost de bani, conducerea clubului are şi varianta vânzării celor mai importanţi fotbalişti din lotul lui Antonio Folha.

Conform jurnalistului Emanuel Roşu, CFR a primit oferte pentru Cordea, Korenica, Şfaiţ, Muhar şi Biliboc, cu toţiii jucători de bază în ediţia precedentă, astfel că Neluțu Varga va avea acum încă o opțiune pentru a face rost de bani.

Omul de afaceri a anunțat că jucătorii vor încasa vineri un salariu restant, urmând ca săptămâna următoare să ajungă cu banii la zi.

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