CFR Cluj și „U” Cluj au aflat cine le arbitrează la meciurile retur din Conference League!

Cele două echipe clujene aflate în preliminariile Conference League, CFR Cluj și „U” Cluj, au aflat cine le arbitrează în meciurile de joi.

CFR Cluj și „U” Cluj au aflat cine le arbitrează la meciurile retur din Conference League / Foto: Sergiu CRĂCIUN, monitorulcj.ro

CFR Cluj și Universitatea Cluj sunt în lupta pentru accederea în turul trei preliminar pentru grupele Conference League.

Vișiniii primesc vizita lui Alaskhert, în timp ce „studenții” se deplasează în Norvegia pentru meciul cu Brann.

După meciurile din manșa tur, niciuna dintre cele trei echipe nu poate fi sigură de calificare. Ambele au încheiat la egalitate, scor 1-1, respectiv 2-2.

Pentru meciurile retur, UEFA s-a decis în privința celor care vor arbitra. În Gruia vine o brigadă din Islanda formată din „centralul” Vilhjalmur Alvar Thorarinsson și arbitri asistenți Gylfi Mar Sigurdsson și Gudmundur Bjarnason.

Rivala din oraș, Universitatea, va avea parte de arbitrii din Croația la returul cu Brann. Mateo Erceg va fi la centru, ajutat la cele două margini de Luka Pajic și Stipe Brajkovic.

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