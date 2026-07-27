Parlamentul, reunit în vacanță într-o sesiune extraordinară pentru proiecte PNRR

În plină vacanță parlamentară, senatorii și deputații se reunesc într-o sesiune extraordinară pentru a dezbate proiecte pentru îndeplinirea unor jaloane din PNRR.

Sesiune extraordinară în Parlamentul Românie pentru jaloane din PNRR | Foto: DepositPhotos.com

Senatul și Camera Deputaților se reunesc, luni, 27 iulie 2026, într-o sesiune extraordinară de cinci zile, pentru a dezbate proiectele privind îndeplinirea unor jaloane din PNRR.

Proiecte PNRR, pe masa parlamentarilor

Sesiunea extraordinară se desfășoară în perioada 27-31 iulie, în format hibrid.



Camera Deputaților a avut programată o ședință de plen luni, unde a fost aprobată ordinea de zi, iar apoi activitate în comisii, marți tot în comisii, iar miercuri o nouă ședință de plen, unde vor fi adoptate cel mai probabil și proiecte venite de la Senat.

De asemenea, Senatul va avea luni întâi activitate în comisii și apoi plen de la ora 14.00, iar în restul săptămânii din nou în comisii, urmând să mai aibă o ședință de plen pentru proiectele adoptate între timp de Camera Deputaților.

Proiectele care urmează să fie adoptate în sesiunea extraordinară în cele două Camere vizează mai multe domenii privind îndeplinirea jaloanelor din PNRR.

Astfel, pe ordinea de zi la Senat, ca prim for sesizat, se află proiectul de lege privind mecanismul de recompensare a performanței personalului din administrația fiscală și vamal introduce un mecanism de recompensare a angajaților ANAF și ai Autorității Vamale în funcție de încasările suplimentare aduse la buget. Camera Deputaților în acest caz este decizională.

Un alt proiect aflat la Senat, ca primă Cameră sesizată, prevede modificarea și completarea Codului Administrativ, vizând reglementarea carierei funcționarilor publici, gestiunea personalului contractual din administrația publică.

Senatul mai are pe agendă în această sesiune și două propuneri legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru rezolvarea situației generată de blocajul de la ANCPI, care afectează aplicarea cotei reduse de TVA pentru locuințe.

Codul Urbanismului, care urmează să se dezbată în sesiunea extraordinară, se află la Camera Deputaților, care este for decizional, fiind anterior adoptat tacit de Senat.

La Camera Deputaților, în calitate de prim for sesizat, se mai află pe ordinea de zi propunerea legislativă privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cea privind consolidarea unor acte normative în domeniul integrității, precum și aprobarea Acordului de împrumut (SAFE) între Uniunea Europeană și România, semnat la București, la 12 mai 2026 și la Bruxelles, la 20 mai 2026 și la 21 mai 2026. Aceste trei proiecte vor urma să fie apoi dezbătute de Senat care este decizional.

În plus, tot pe agenda Camerei Deputaților se află și un proiect de modificare a OUG 39/2026 privind acordarea primei de carieră didactică personalului didactic și didactic auxiliar, precum și unul de modificare a articolului 652 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: DepositPhotos.com

CITEȘTE ȘI: