Cei patru elevi clujeni cu media 10 la Bacalaureat 2026, premiați de Mitropolitul Andrei

Cei patru elevi din județul Cluj care au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat 2026, sesiunea de vară, au fost premiați de ÎPS Andrei, Mitropolitul Clujului.

Cei patru elevi clujeni care au obținut media 10 la Bacalaureat 2026 au fost premiați de Mitropolitul Andrei | Foto: Facebook, Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului

Cei patru elevi clujeni cu media maximă la Bacalaureat 2026 au fost premiați de Mitropilitul Clujului, Andrei.

„Duminică, 26 iulie 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, i-a felicitat și premiat pe cei patru absolvenți de liceu din județul Cluj care au obținut media 10 la Examenul Național de Bacalaureat, în sesiunea iunie-iulie 2026”, a anunțat Mitropolia Clujului.

Evenimentul a avut loc la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, duminică seara.

Elevii clujeni cu media 10 la Bacalaureat 2026, premiați de Mitropolitul Andrei

Mitropolitul Andrei i-a felicitat și premiat pe cei patru absolvenți de liceu din județul Cluj care au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat.

Este vorba despre eleva Denisa-Maria Bobiș, de la Liceul Teoretic „Pavel Dan” din Câmpia Turzii, precum și despre elevii Alesia Voina, Maria Domocoș și Luca Brusturean-Bota toți trei de la Liceul Teoretic „Avram Iancu” din Cluj-Napoca.

De la stânga la dreapta: Alesia Voina, Maria Domocoș, Luca Brusturean-Bota (toți trei de la Liceul Teoretic „Avram Iancu” din Cluj-Napoca) și Denisa-Maria Bobiș - Liceul Teoretic „Pavel Dan” din Câmpia Turzii, premiați de Mitropolitul Andrei pentru că au obținut media 10 la Bacalaureat 2026, 26 iulie 2026 | Foto: Facebook, Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului

Premiu de 1.000 de lei

Fiecare dintre cei patru tineri merituoși a primit din partea Părintelui Mitropolit Andrei câte o diplomă de apreciere, cartea „Cred, Doamne, și mărturisesc! File de catehism ortodox”, precum și un premiu în valoare de 1.000 de lei.

La eveniment a fost prezent inspectorul școlar general al județului Cluj, prof. Marinela Marc, care i-a mulțumit Părintelui Mitropolit Andrei pentru grija manifestată față de elevi și pentru susținerea excelenței în educație. Totodată, i-a felicitat pe cei patru absolvenți și le-a dorit să își valorifice cât mai bine potențialul și pe mai departe.

„A devenit deja o tradiție ca Arhiepiscopia Clujului să îi felicite în mod festiv pe elevii merituoși din cadrul Eparhiei, care au obținut rezultate de excepție la învățătură – atât ca o formă de recunoaștere a performanțelor lor, cât și pentru a sublinia grija Bisericii față de soarta tinerilor și față de educația viitoarelor generații”, se mai arată în comunicatul Mitropoliei Cluj.

Reamitim faptul că, la examenul de Bacalaureat 2026, sesiunea de vară, județul Cluj a avut cea mai mare rată de promovare la nivel național și patru medii de 10.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: