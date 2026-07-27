România marchează 70 de ani de la aderarea la UNESCO. Parlamentul reafirmă angajamentul pentru protejarea patrimoniului!

România sărbătorește, luni, 70 de ani de la aderarea la Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură.

România marchează, luni, 70 de ani de la aderarea la UNESCO. | Imagine generată cu ajutorul AI

România marchează, luni, 70 de ani de la aderarea la UNESCO.

Cu această ocazie, Comisia permanentă comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO a transmis un mesaj prin care subliniază contribuția țării noastre la promovarea educației, culturii, științei și patrimoniului, conform Agerpres.ro.

România marchează luni împlinirea a 70 de ani de la aderarea la UNESCO, organizație internațională care promovează cooperarea în domeniile educației, culturii, științei și protejării patrimoniului mondial.

Cu această ocazie, Comisia permanentă comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO a transmis un mesaj în care evidențiază rolul pe care România l-a avut în ultimele șapte decenii în cadrul organizației.

„Astăzi marcăm 70 de ani de la aderarea României la UNESCO - șapte decenii în care țara noastră a promovat educația, știința, cultura și patrimoniul, contribuind la misiunea uneia dintre cele mai importante organizații internaționale. În această perioadă, România a obținut recunoaștere internațională prin înscrierea unor situri și elemente de patrimoniu care reflectă bogăția istoriei, creativitatea și identitatea poporului român”, se arată în mesajul publicat de Comisia parlamentară pe Facebook.

Fiecare înscriere în patrimoniul UNESCO este rezultatul muncii a mii de oameni

Reprezentanții comisiei parlamentare subliniază că includerea obiectivelor și tradițiilor românești pe listele UNESCO a fost posibilă datorită eforturilor depuse de specialiști, instituții și comunități locale implicate în conservarea patrimoniului.

„Fiecare înscriere în patrimoniul UNESCO este rezultatul muncii și dedicării celor care cercetează, protejează și duc mai departe patrimoniul nostru: instituții, specialiști, oameni de cultură, meșteșugari și comunități locale”, se mai precizează în mesaj.

Angajament pentru viitor

La aniversarea celor 70 de ani de la aderarea României la UNESCO, Comisia permanentă comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu această organizație și-a reafirmat angajamentul pentru protejarea și promovarea valorilor culturale și istorice ale țării.

„La aniversarea celor 70 de ani ai României în UNESCO, privim cu încredere spre viitor și ne reafirmăm angajamentul de a proteja și promova valorile care ne definesc. La mulți ani, România în UNESCO! La mulți ani tuturor celor care au contribuit și contribuie la această frumoasă poveste”, au transmis reprezentanții Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO.

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