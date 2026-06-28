Liberalul Siegfried Mureșan critică oamenii din PSD: „Sunt anti-europeni. Se simt mai bine alături de AUR”.

Siegfried Mureșan, premierul propus de PNL, USR și UDMR pentru funcția de prim-ministru, critică politicienii din PSD pentru că ar fi anti-europeni și că s-ar simți mai bine alături de AUR.

Siegfried Mureșan critică PSD-iștii | Foto: George Călin / Inquam Photos

Europarlamentarul liberal, Siegfried Mureșan, propus PNL, USR și UDMR pentru funcția de premier, a criticat pesediștii pentru că ar fi anti-europeni și apropiați de AUR.

Siegfried Mureșan: Mulți PSD-iști sunt anti-europeni și se simt bine alături de AUR

„Ei (PSD-iștii - n. red.) nu înțeleg că Europa ne face mai puternici, că suntem parte a culturii și a civilizației europene. În inima lor, mulți politicieni PSD sunt anti-europeni. Nu le plac regulile, nu le plac legile, nu le place transparența. De aceea, se și simt atât de bine alături de AUR”, a scris Siegfried Mureșan, duminică, 28 iunie 2026, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Europarlamentarul liberal a mai spus că PSD-ul va ține mereu România la marginea Europei, iar el consideră că România merită să fie în mijlocul Europei.

„Faptul că pesediștii au o problemă cu lunga mea experiență europeană confirmă că, pentru ei, Europa nu este ceva bun, pozitiv, spre care aspiră”, a mai precizat Siegfried Mureșan.

Tot duminică, Siegfried Mureșan a spus că viziunea PSD-ului și viziunea lui despre România în Europa au fost mereu diferite.

„Ei (cei din PSD - n. red.) au vrut ca Europa să îi lase în pace, eu vreau o Românie puternică și demnă în Europa”, a mai spus Mureșan.

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