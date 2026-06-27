Siegfried Mureșan, săgeți către „contracandidatul” Sorin Grindeanu: „Speră degeaba că PNL îl va vota premier de teama alegerilor anticipate”

Liberalul Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR pentru funcția de prim-ministru, a spus că Partidul Național Liberal nu va vota un Guvern PSD și că social-democrații ar trebui să se teamă de alegeri anticipate.

Siegfried Mureșan, propus premier de PNL, USR și UDMR: „Politicienii din PSD au motive să se teamă de alegeri anticipate” | Foto: George Călin / Inquam Photos

Vicepreședintele PNL Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR pentru funcția de prim-ministru, consideră că singurii care au motiv să se teamă de alegeri anticipate sunt social-democrații și a reiterat că liberalii nu vor vota un Guvern PSD.

Siegfried Mureșan: „Politicienii PSD au motiv să se teamă de alegeri anticipate”

„Cea mai mare răzgândire pe care o vedem zilele acestea vine de la domnul Grindeanu: de două luni s-a ferit să fie prim-ministru, acum dintr-odată își dorește. Speră că îl vom vota de teama alegerilor anticipate. Nu o vom face, iar singurii care au motiv să se teamă de alegeri anticipate sunt politicienii din PSD, care, sub conducerea strălucită a domnului Grindeanu, au ajuns de la 23% la 13% (în sondaje - n. red.)”, a scris Mureșan, sâmbătă, pe Facebook.

Președintele Nicușor Dan a transmis vineri, 26 iunie 2026, că partidele au revenit la „blocajul politic”, după ce PNL se angajase să voteze un Guvern minoritar PSD, însă ulterior și-a schimbat poziția.

Sorin Grindeanu: PSD nu se teme de alegeri anticipate

Siegfried Mureșan a fost propus premier de PNL, USR și UDMR, iar Sorin Grindeanu este propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru.

După întâlnirea de la Cotroceni, liderul social-democraților, Sorin Grindeanu a afirmat că PSD nu se teme de alegeri anticipate.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri seara că social-democrații nu mai înaintează o altă propunere și le-a transmis „curajoșilor” din PNL și USR că PSD nu se teme de votul cetățenilor.

„PSD consideră că există soluții clare, constituționale. Ori există o majoritate care își asumă guvernarea, ori trebuie să acceptăm că actualul Parlament nu mai poate genera o formulă stabilă. Am făcut concesii importante, unele dificile pentru propriul nostru electorat. Concluzie: PSD nu mai înaintează o altă propunere. De aceea, le transmitem curajoșilor din PNL și USR că nu ne temem de votul cetățenilor (alegeri anticipate - n. red.). Foamea voastră de funcții are o limită: nu putem prelungi la nesfârșit o incertitudine care afectează România! P.S. Ilie Bolojan, vin agențiile de rating! Ar fi bine să înveți engleză până atunci”, a transmis Grindeanu, vineri seara, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: