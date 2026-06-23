Mircea Abrudean anunță sancțiuni pentru liberalii care au susținut Guvernul Veștea: „Este momentul să punem capăt experimentelor politice”.

Președintele Senatului, clujean Mircea Abrudean, a afirmat că liberalii care au susținut Guvernul propus de Adrian Veștea vor fi sancționați și că trebuie pus capăt exeperimentelor politice.

Președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean: „Este momentul să punem capăt experimentelor politice”. | Foto: senat.ro

Vicepreședintele PNL, clujeanul Mircea Abrudean, a spus, că liberalii care au susținut Guvernul Veștea vor fi sancționați.

Mircea Abrudean anunță sancțiuni pentru liberalii care au susțiunut Guvernul Veștea

Mircea Abrudean a afirmat că Partidul Național Liberal nu a susținut și nu a votat Guvernul Veștea, „cu excepția câtorva colegi care s-au situat în afara hotărârilor Congresului Partidului Național Liberal și care vor fi sancționați ca atare”, potrivit Agerpres.ro.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, vicepreședinte al PNL, a afirmat că rezultatul votului din Parlament confirmă că o propunere de prim-ministru desemnat făcută fără consultarea partidului din care provine, fără consultări, nu este acceptată de forul Legislativ.

„Suntem la finalul ședinței plenului reunit al celor două Camere pentru învestirea propunerii de prim ministru și a listei de miniștri aferentă. Rezultatul votului, așa cum a fost comunicat, 189 de voturi pentru din 233 de voturi necesare, confirmă faptul că o propunere făcută fără consultarea partidului din care provine prim-ministrul desemnat, deci fără transparență, fără consultări, nu a fost acceptată de Parlament”, a spus Abrudean.

Mircea Abrudean: „Este momentul să punem capăt experimentelor politice”

„Acum este momentul să punem punct experimentelor politice. Este nevoie de o formulă politică serioasă, cu susținere transparentă, care să își asume guvernarea României cât mai repede posibil”, a spus Abrudean, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit lui Abrudean, ceea ce se construiște pe fundamente nedemocratice, pe lipsă de transparență și trădare nu are cum să stea în picioare.

Guvernul propus de Adrian Veștea a fost respins luni seară, de Parlament, după ce nu a reușit să strângă majoritatea necesară pentru învestire.

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