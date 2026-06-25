Mircea Abrudean, la un an de la preluarea șefiei Senatului: „Clujul rămâne ACASĂ!”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a marcat un an de la preluarea funcției printr-un bilanț al activității sale parlamentare.

Mircea Abrudean a făcut public un bilanț al primului an petrecut în fruntea Senatului României, prezentând principalele rezultate ale activității sale parlamentare. | Foto: Facebook Mircea Abrudean

Mircea Abrudean a făcut public un bilanț al primului an petrecut în fruntea Senatului României, prezentând principalele rezultate ale activității sale parlamentare.

Acesta susține că, în această perioadă, a inițiat peste 20 de proiecte legislative, a condus aproximativ 100 de ședințe de plen și a reprezentat România la numeroase evenimente internaționale.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Mircea Abrudean a prezentat principalele realizări din primul său an în funcția de președinte al Senatului României.

Potrivit acestuia, activitatea sa a inclus inițierea sau coinițierea a peste 20 de proiecte de acte normative în domenii precum sănătatea, mediul, digitalizarea, educația, piața muncii, profesiile liberale și infrastructura energetică.

De asemenea, Abrudean afirmă că a convocat și condus aproximativ 100 de ședințe de plen, în cadrul cărora au fost dezbătute peste 600 de acte normative.

„Clujul rămâne ACASĂ”

Președintele Senatului spune că, în ciuda responsabilităților de la București, județul Cluj continuă să reprezinte o prioritate pentru el.

„În tot acest timp însă, pentru mine rămâne foarte important județul Cluj. Acolo este ACASĂ. Sunt ceea ce sunt datorită educației primite, primelor șanse profesionale și primelor etape în cariera politică, toate cu baze solide în Cluj”, a transmis Mircea Abrudean.

Acesta a subliniat că, în calitate de senator ales de Cluj, organizează aproape săptămânal audiențe la biroul parlamentar și acordă prioritate întâlnirilor cu reprezentanții administrațiilor locale și cu cetățenii.

Mesaj după intrarea în noul PNL

În mesajul său, Mircea Abrudean a descris ultimul an drept unul „plin de evenimente și dificil pentru România” și le-a mulțumit colegilor senatori, cetățenilor și conducerii Partidului Național Liberal pentru sprijinul acordat.

Totodată, acesta a amintit că, începând de săptămâna trecută, face parte din noua conducere a PNL, după aproape 24 de ani de activitate în partid.

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