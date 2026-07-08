Plecări pe bandă rulantă de la „U” Cluj! Șase jucători au șanse minime să mai continue sub comanda lui Bergodi

Cu puțin timp înainte de primul meci oficial din noul sezon, Universitatea Cluj este aproape să se despartă de șase jucători.

Șase jucători ar putea pleca de la „U” Cluj în această vară / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Universitatea Cluj și Dinamo Kiev se vor întâlni joi, 9 iulie, la Lublin, în prima manșă a turului 1 preliminar pentru grupele Europa League. Returul este programat o săptămână mai târziu, pe Cluj Arena.

Lotul pregătit de Cristiano Bergodi ar mai putea suferi modificări până la ora primului meci, programat joi, de la ora 20:00.

Conform celor de la Fanatik, șase jucători nu intră în calculele lui Cristiano Bergodi pentru acest sezon. Este vorba despre Miguel Silva, Elio Capradossi, Alessandro Murgia, Andrei Gheorghiţă şi Virgiliu Postolachi.

Ultimul are șanse mari să plece, după cum a anunțat monitorulcj.ro în exclusivitate în urmă cu două luni. Pentru el sunt oferte din Israel și chiar din Superligă.

Al șaselea jucător care poate fi transferat în această vară este chiar golgheterul campionatului trecut, Jovo Lukic. Bosniacul a primit zece zile de vacanță după revenirea de la Cupa Mondială și va fi indisponibil pentru cele două meciuri cu Dinamo Kiev.

Pe numele său nu este nicio ofertă concretă, însă mai multe cluburi și-au manifestat intenția de a-l transfera. În plus, venirea lui Alibek Aliev în această vară este dovada că ardelenii sunt deja pregătiți în cazul în care l-ar pierde pe fotbalist.

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