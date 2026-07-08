Undă verde pentru un nou cartier de case în Bună Ziua. Comisia de Urbanism a aprobat proiectul cu 12 locuințe și drumuri noi.

Proiectul care propune construirea a 12 locuințe unifamiliale pe strada Mihai Românul nr. 57, în cartierul Bună Ziua, a primit aviz favorabil cu condiții din partea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Cluj-Napoca.

Vor fi construite 12 case pe un teren de aproape 2,6 hectare, în cartierul Bună Ziua. | Foto: primariaclujnapoca.ro

Vor fi construite 12 case pe un teren de aproape 2,6 hectare, în cartierul Bună Ziua.

Planul Urbanistic Zonal vizează un teren de 25.858 de metri pătrați, situat pe strada Mihai Românul nr. 57, la limita sudică a cartierului Bună Ziua.

Investitorul proiectului este Monica Trofin, fost judecător, iar documentația urbanistică a fost elaborată de Conproex Design Studio.

Proiectul prevede parcelarea terenului în 13 loturi, dintre care 12 vor fi destinate construirii de locuințe unifamiliale, iar unul va avea destinația de spațiu verde.

Casele vor avea un regim maxim de înălțime Subsol + Parter + Etaj + Etaj retras/Mansardă, cu o înălțime maximă de 12 metri, iar indicatorii urbanistici propuși sunt POT maxim 35% și CUT maxim 0,9. Pentru fiecare parcelă sunt prevăzute minimum 40% spații verzi amenajate pe sol natural.

Membrii comisiei au apreciat densitatea redusă a dezvoltării și suprafețele generoase ale parcelelor, însă au solicitat revizuirea unor calcule urbanistice și clarificarea modului de aplicare a prevederilor PUG privind spațiile verzi și terenurile deja construite.

Două drumuri noi și teren cedat Primăriei

Accesul în noul cartier va fi realizat din strada Mihai Românul, prin amenajarea a două drumuri noi. În plus, dezvoltatorul va ceda 105 metri pătrați către domeniul public pentru modernizarea străzii Mihai Românul.

Proiectul beneficiază și de un aviz de principiu privind siguranța circulației, care impune mai multe condiții:

amenajarea intersecției dintre strada Mihai Românul și noul drum propus;

relocarea unui stâlp Electrica aflat în zona intersecției;

realizarea trotuarului pe toată lungimea terenului studiat;

întocmirea proiectelor tehnice pentru rețele edilitare, iluminat public și sistemul rutier înainte de emiterea autorizației de construire.

Aceste condiții sunt prevăzute în avizul emis de Serviciul Siguranța Circulației din cadrul Primăriei Cluj-Napoca.

Proiectantul: „Vor fi doar locuințe unifamiliale”

În prezentarea făcută în fața Comisiei de Urbanism, proiectantul a subliniat că dezvoltarea propusă urmărește o locuire cu densitate redusă.

„Se propune realizarea unui PUZ pentru parcelare în 13 parcele (...). Se propun doar locuințe unifamiliale (...), cu spații verzi organizate pe sol natural de minimum 40%”, a explicat reprezentantul proiectantului.

Urbaniștii au apreciat proiectul: „Locuire cu densitate redusă”

În timpul dezbaterilor, unul dintre membrii CTATU a apreciat conceptul propus, arătând că este un exemplu de dezvoltare cu densitate redusă.

„E de apreciat când se face o locuire cu densitate redusă, cu parcele foarte generoase. Nu am comentarii pe fond, sunt de acord cu documentația”, a spus șeful comisiei de urbanism.

Totuși, comisia a atras atenția asupra unor erori din documentație.

Planul Urbanistic Zonal vizează un teren de 25.858 de metri pătrați, situat pe strada Mihai Românul nr. 57, la limita sudică a cartierului Bună Ziua. | Foto: primariaclujnapoca.ro

Corecturi cerute de Comisie

Urbaniștii au cerut proiectantului să elimine din memoriul tehnic referirile rămase din variante anterioare ale documentației și să nu mai înscrie suprafețele parcelelor cu zecimale.

De asemenea, s-a solicitat revizuirea calculelor privind terenurile deja construite, astfel încât acestea să nu fie incluse în procentul destinat urbanizării.

„Nu trebuie băgate toate parcelele deja urbanizate în calculul de urbanizare (...). Respectați procentul oricum și fără ele”, a fost una dintre concluziile formulate în ședință.

Proiectul care propune construirea a 12 locuințe unifamiliale pe strada Mihai Românul nr. 57, în cartierul Bună Ziua, a primit aviz favorabil cu condiții din partea CTATU. | Foto: primariaclujnapoca.ro

Discuții despre procentul minim de spații verzi

O bună parte a dezbaterii s-a concentrat asupra interpretării prevederilor din Planul Urbanistic General referitoare la cota minimă de 10% pentru obiective de utilitate publică și spații verzi.

Membrii comisiei au discutat dacă în acest procent trebuie incluse exclusiv spațiile verzi sau și alte suprafețe, precum trama stradală, infrastructura edilitară ori terenurile cedate domeniului public.

În urma discuțiilor, s-a convenit că documentația trebuie corectată pentru a respecta interpretarea unitară a regulamentului urbanistic și pentru a evita neclaritățile la proiectele viitoare. Unii membri ai comisiei au solicitat chiar un punct de vedere oficial din partea proiectantului PUG, pentru ca prevederile să fie aplicate identic în toate proiectele analizate.

Accesul în noul cartier va fi realizat din strada Mihai Românul, prin amenajarea a două drumuri noi. | Foto: primariaclujnapoca.ro

Aviz favorabil, dar cu condiții

La finalul dezbaterii, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a acordat aviz favorabil cu condiții pentru Planul Urbanistic Zonal.

Proiectantul va trebui să revizuiască documentația conform observațiilor formulate în ședință și să respecte condițiile tehnice impuse prin avizele obținute înainte ca proiectul să poată continua procedurile de aprobare.

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