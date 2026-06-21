PSD susține învestirea guvernului Veștea

PSD susține învestirea guvernului Veștea și își asumă coordonarea a opt ministere și a Secretariatului General al Guvernului.

PSD susține învestirea guvernului Veștea| Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Consiliul Politic Național al PSD a decis, în unanimitate, ca Partidul Social Democrat să participe la formarea unei majorități parlamentare care să susțină un nou Guvern.

PSD susține învestirea guvernului Veștea

În contextul în care România are nevoie urgentă de un guvern functional, PSD anunță că va susține Guvernul Veștea.

Decizia vine după o „analiză amănunțită”:

„Decizia PSD vine după o analiză amănunțită și după ajustarea corespunzătoare a programului de guvernare.

Noul Executiv are datoria să ia măsuri pentru reluarea creșterii economice și pentru protejarea populației vulnerabile. Principalele ținte sunt reducerea inflației, finanțarea investițiilor strategice naționale și a celor vitale pentru comunități. Toate aceste demersuri trebuie să se încadreze în rigorile respectării marilor echilibre financiar-bugetare”, a anunțat PSD, prin intermediul unei informări publicate duminică seara, citate de Agerpres.ro

Miniștrii propuși de PSD:

*viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne - Marian Neacșu

*ministrul Justiției - Radu Marinescu

*ministrul Agriculturii - Florin Barbu

*ministrul Energiei - Bogdan Ivan

*ministrul Sănătății - Alexandru Rogobete

*ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității sociale - Florin Manole

*ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor - Mihai Ghigiu

*ministrul Culturii - Ionuț Vulpescu

*Secretarul General al Guvernului - Radu Oprea

De altfel, PSD susține că votul său de învestitură pentru Cabinetul Veștea „nu reprezintă un cec în alb”.

Decizia de susținere a Guvernului Veștea și participarea la guvernare a fost luată duminică, în ședința Consiliului Politic Național.

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