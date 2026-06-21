Liderul PNL Cluj, Daniel Buda: „România are nevoie de un PNL puternic, ca principală forță politică de centru-dreapta”

PNL și-a ales, duminică, noua structură de conducere în cadrul Congresului extraordinar, la care au participat peste 2.000 de delegați. După cum arată liderul PNL Cluj, Partidul Național Liberal poate deveni principala forță politică de centru-dreapta: „România are nevoie de un PNL puternic”, spune eurodeputatul Daniel Buda.

Liderul PNL Cluj, Daniel Buda: „România are nevoie de un PNL puternic, ca principală forță politică de centru-dreapta”|Foto: Daniel Buda - Facebook

Delegația PNL Cluj a participat, duminică, la Congresul extraordinar al Partidului Național Liberal în care a fost decisă noua structură de conducere, iar Ilie Bolojan a fost reales în funcția de președinte al PNL.

Delegația PNL Cluj la Congresul extraordinar al PNL, 21 iunie 2026|Foto: Daniel Buda - Facebook

Liderul PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, a declarat că deciziile asumate au fost unele „necesare” în contextul politic actual.

Liderul PNL Cluj, Daniel Buda: „România are nevoie de un PNL puternic, ca principală forță politică de centru-dreapta”

În perioada următoare, PNL își va reconfigura politicile pentru a valorifica realizările obținute și a deveni principala forță politică de centru-dreapta, a semnalat liderul PNL Cluj:

„Astăzi, PNL și-a ales noua structură de conducere în cadrul Congresului Național, la care au participat peste 2.000 de delegați.

Așa cum am spus și anterior, acesta nu este congresul pe care ni l-am fi dorit, însă a fost unul necesar.

Liderul PNL Cluj, eurodeputatul Daniel Buda, în timpul procesului de vot, la Congresul extraordinar al PNL, 21 iunie 2026|Foto: Daniel Buda - Facebook

Perioada următoare va aduce provocări importante, dar și oportunitatea de a consolida ceea ce am construit împreună de-a lungul anilor și de a întări rolul PNL ca principală forță politică de centru-dreapta din România”, a declarat la încheierea congresului liderul PNL Cluj.

Președintele PNL Cluj, eurodeputatul Daniel Buda a urat succes noii echipe de conducere a partidului în mandatul primit de Ilie Bolojan la președinția PNL:

„România are nevoie de un PNL puternic, unit și responsabil, capabil să ofere stabilitate, soluții și încredere într-un context tot mai dificil”, a mai spus Daniel Buda.

Ilie Bolojan a fost reales, prin vot, în funcţia de preşedinte al PNL, la Congresul extraordinar al Partidului Național Liberal, desfășurat duminică.

În același timp, Congresul Extraordinar al PNL a aprobat, duminică, modificările la Statutul partidului, fiind decise reducerea numărului de prim-vicepreședinți de la patru la unul și înființarea Biroului Permanent Național, ca structură centrală de conducere.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: