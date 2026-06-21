Președintele PNL Cluj-Napoca, Dan Tarcea, despre deciziile asumate la Congresul extraordinar al partidului: „România are nevoie de soluții realiste și de rezultate concrete pentru comunități”

Președintele PNL Cluj-Napoca arată că deciziile asumate de Partidul Național Liberal la Congresul extraordinar de duminică reprezintă un moment important pentru continuarea reformelor: „Pentru mine, liberalismul se vede cel mai clar în administrație: în proiecte duse până la capăt, în dezvoltare și în responsabilitatea față de oameni”, spune viceprimarul Clujului, Dan Tarcea.

Președintele PNL Cluj-Napoca, Dan Tarcea, despre deciziile asumate la Congresul extraordinar al partidului: „România are nevoie de soluții realiste și de rezultate concrete pentru comunități”|Foto: Dan Ștefan Tarcea - Facebook

Președintele PNL Cluj-Napoca, viceprimarul Dan Tarcea, a participat, duminică, alături de delegația PNL Cluj, la Congresul extraordinar al Partidului Național Liberal.

Președintele PNL Cluj-Napoca, viceprimarul Dan Tarcea, alături de delegația PNL Cluj la Congresul extraordinar al Partidului Național Liberal, desfășurat duminică, 21 iunie 2026, la Romexpo|Foto: Dan Ștefan Tarcea - Facebook

„Un moment important pentru PNL și pentru direcția în care mergem mai departe”, a declarat la încheierea congresului liderul PNL Cluj-Napoca, Dan Tarcea.

Președintele PNL Cluj-Napoca, Dan Tarcea, despre deciziile asumate la Congresul extraordinar al partidului: „România are nevoie de soluții realiste și de rezultate concrete pentru comunități”

Dan Tarcea a semnalat că PNL are în față o perioadă care cere seriozitate, echilibru și decizii asumate:

„România are nevoie de stabilitate, de soluții realiste și de oameni care înțeleg că politica trebuie să producă rezultate concrete pentru comunități.

Pentru mine, liberalismul se vede cel mai clar în administrație: în proiecte duse până la capăt, în respect pentru muncă, în dezvoltare și în responsabilitatea față de oameni”, a notat liderul PNL Cluj-Napoca, viceprimarul Dan Tarcea, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Viceprimarul s-a referit de altfel la exemplul oferit de Cluj, care a demonstrat în mod susținut că modernizarea se face prin viziune, echipă și consecvență.

„Aceasta este direcția în care cred și pe care o susțin: mai puțină retorică, mai multă muncă și rezultate care se văd în comunitate.

Este nevoie de un PNL puternic, responsabil și conectat la realitățile oamenilor”, a adăugat Dan Tarcea, președintele PNL Cluj-Napoca.

Dan Tarcea a urat succes noii echipe de conducere a partidului în mandatul primit de Ilie Bolojan la președinția PNL:

„Mergem mai departe cu respect pentru ce am construit și cu încredere în ce urmează”, a mai spus Dan Tarcea.

Ilie Bolojan a fost reales, prin vot, în funcţia de preşedinte al PNL, la Congresul extraordinar al Partidului Național Liberal, desfășurat duminică.

În același timp, Congresul Extraordinar al PNL a aprobat, duminică, modificările la Statutul partidului, fiind decise reducerea numărului de prim-vicepreședinți de la patru la unul și înființarea Biroului Permanent Național, ca structură centrală de conducere.

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