Liderul PNL Cluj, mesaj ferm după moțiunea de cenzură anti-Bolojan. Daniel Buda: „PNL a stabilit fără echivoc că nu va mai face guvern cu PSD”

Liderul PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, cere alianței PSD-AUR să își asume responsabilitatea pentru criza politică generată prin susținerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan și afirmă clar că liberalii „nu vor mai face guvern” cu social-democrații.

Liderul PNL Cluj Daniel Buda

Mesaj tranșant transmis, marți, de președintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda.

În timp ce mai multe voci din partid cer ca PNL să rămână la guvernare, liberalul clujean Daniel Buda arată că prin rezoluțiile adoptate, partidul a decis „fără echivoc” excluderea unui guvern alături de PSD.

„Cei care au decis dărâmarea guvernului trebuie să își asume pe deplin responsabilitatea pentru consecințele acestei decizii și pentru formarea unui nou guvern, cu aceeași majoritate parlamentară”, a notat, marți, după moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan liderul PNL Cluj, Daniel Buda.

„Nu poți provoca o criză politică și apoi să te sustragi de la răspundere. Stabilitatea nu se negociază după interes, ci se construiește prin decizii asumate.

PNL are două rezoluții adoptate în mod clar, prin care a stabilit fără echivoc că nu va mai face guvern cu PSD”, a adăugat președintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda în mesajul citat.

Moțiunea de cenzură inițiată de parlamentarii PSD, AUR și PACE - Întâi România împotriva Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan a fost adoptată marți de Parlament.

