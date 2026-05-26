Clujul pregătește un parc fotovoltaic cu 7.000 de panouri solare. Viceprimarul Dan Tarcea: „Energia verde nu mai este o opțiune”.

Clujul pregătește o investiție semnificativă în energia verde: un parc fotovoltaic cu 7.000 de panouri solare. „Clujul trebuie să devină un oraș care nu doar consumă energie, ci produce mai multă energie verde local”, spune viceprimarul Dan Tarcea.

Municipiul Cluj-Napoca pregătește o nouă investiție în infrastructura energetică verde.

Viceprimarul Dan Tarcea a anunțat că administrația locală are în pregătire un parc fotovoltaic de 3,5 milioane de euro, proiect ce va include aproape 7.000 de panouri solare. Noul parc fotovoltaic va acoperi aproximativ jumătate din consumul de energie pentru iluminatul public al orașului.

„Energia verde nu mai este o opțiune pentru orașele moderne. Este direcția în care trebuie să mergem”, a notat viceprimarul Dan Ștefan Tarcea într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

„De aceea, pregătim pentru Cluj un nou parc fotovoltaic, de aproximativ 3,5 milioane de euro, cu aproape 7.000 de panouri fotovoltaice, care va putea acoperi aproximativ jumătate din consumul pentru iluminatul public al orașului”, a adăugat viceprimarul Clujului.

În paralel, la Cluj Innovation Park sunt dezvoltate și testate tehnologii pentru energia verde a viitorului: panouri solare, sisteme inteligente care urmăresc poziția soarelui și alte soluții inovatoare realizate împreună cu universități, companii și parteneri din zona de cercetare și inovare.

„Clujul trebuie să devină un oraș care nu doar consumă energie, ci produce mai multă energie verde local. Un oraș care investește inteligent, gândește pe termen lung și are curajul să meargă în direcția tehnologiilor viitorului.

Asta înseamnă mai multă independență energetică, costuri mai mici pe termen lung și investiții care pot face diferența pentru generațiile următoare”, a explicat viceprimarul Dan Tarcea în mesajul citat.

Săptămâna trecută, Primăria anunța semnarea contractului pentru realizarea unui parc fotovoltaic pe Valea Chintăului.

Investiția va contribui la reducerea costurilor cu energia electrică cu aproximativ 7 milioane lei anual, acoperirea a peste 50% din necesarul de autoconsum energetic din rețeaua de iluminat public a municipalității și la reducerea emisiilor cu peste 3.000 de tone CO₂ anual, echivalentul a 140.000 copaci maturi plantați.

Termenul estimat pentru realizarea parcului fotovoltaic este de 18 luni de la semnarea contractului.

