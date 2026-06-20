Nicușor Dan, alături de Recep Erdogan, la Istanbul: „Corveta «Contraamiral August Roman» va întări contribuția României la securitatea regională”

Președintele Nicușor Dan, a afirmat, sâmbătă, că nava „Contraamiral August Roman” va întări contribuția României la securitatea regională și la îndeplinirea angajamentelor pe care România și le-a asumat în cadrul Alianței Nord-Atlantice.

Nicușor Dan, alături de Recep Erdogan, la Istanbul: „Corveta «Contraamiral August Roman» va întări contribuția României la securitatea regională”|Foto: captură video - Administrația Prezidențială a României - Facebook

Președintele Nicușor Dan a participat sâmbătă, la Istanbul, împreună cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, la ceremonia de acordare a pavilionului navei „Contraamiral August Roman”.

Nicușor Dan, alături de Recep Erdogan, la Istanbul: „Corveta «Contraamiral August Roman» va întări contribuția României la securitatea regională”

Odată cu primirea pavilionului de către comandantul navei, corveta a intrat în serviciul Forțelor Navale Române.

„E un moment important în evoluția și modernizarea forțelor navale române prin intrarea în serviciu a corvetei «Contraamiral August Roman». Această navă va întări contribuția României la securitatea regională și la îndeplinirea angajamentelor pe care România și le-a asumat în cadrul Alianței Nord-Atlantice.

Nicușor Dan, alături de Recep Erdogan, la Istanbul: „Corveta «Contraamiral August Roman» va întări contribuția României la securitatea regională”|Foto: captură video - Administrația Prezidențială a României - Facebook

Domnule președinte, parteneriatul între Turcia și România este un parteneriat solid. Trăim în plan internațional momente tensionate în care securitatea devine extrem de importantă. Și vreau să vă mulțumesc pentru parteneriatul solid pe care îl avem pe partea de securitate, vreau să menționez operațiunile comune desfășurate împreună cu Turcia și Bulgaria în Marea Neagră, pe partea de minare, să vă mulțumesc pentru participarea Turciei la operațiune de poliție aeriană în România și pentru colaborarea noastră strânsă în interiorul Alianței Nord-Atlantice”, a declarat Nicușor Dan, la ceremonia de acordare a pavilionului navei din clasa HISAR „Contraamiral August Roman”, organizată la Șantierul Naval Istanbul.

Șeful statului a punctat că summit-ul NATO de la Ankara va reprezenta „un moment important” pentru Alianță.

Nicușor Dan, la Instanbul: „Corveta «Contraamiral August Roman» va întări contribuția României la securitatea regională”|Foto: captură video - Administrația Prezidențială a României - Facebook

„Ne dorim cu toții și vă urez succes în organizarea summit-ului NATO de la Ankara. Va fi un moment important pentru Alianță. Trebuie să mergem înainte cu angajamentele pe care ni le-am asumat cu toții la Haga, Și nu este vorba doar despre partea financiară, este vorba de a transforma această suplimentare financiară în echipamente. Și aici cred că relația, contactele pe care le avem deja în zona de industrie militară sunt importante. Există oportunități importante de producție militară comună între Turcia și România și îmi doresc ca interacțiunea noastre viitoare și vizita dumneavoastră așteptată în România să materializeze aceste oportunități”, a subliniat președintele Nicușor Dan.

Evenimentul a avut loc în prezența președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, precum și a unor delegații de oficiali din ambele țări.

Nava de luptă a intrat în serviciul Forțelor Navale Române

Corveta „Contraamiral August Roman” - 261 a intrat în serviciul Forțelor Navale Române.

Nava este proiectată pentru executarea unei game variate de misiuni, de la supraveghere, recunoaștere, patrulare, interdicție maritimă și căutare-salvare pe mare, până la lupta la suprafață, antiaeriană și antisubmarin, inclusiv prin operarea de la bord a unui elicopter.

Corveta are la bord un echipaj format din 85 de militari.

Nava are, în configurația actuală, un tun cu calibrul de 76 de milimetri, două mitraliere cu calibrul de 12,7 milimetri, radar de control al focului cu senzor electro-optic integrat, sisteme de război electronic, sonar de chilă și sistem integrat de comunicații-echipamente bazate pe tehnologii de ultimă generație, potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Contractul în valoare de 223 de milioane de euro, fără TVA, a fost semnat în decembrie 2025, iar transferul titlului de proprietate al navei a avut loc marți, 16 iunie 2026.

Potrivit MApN, valoarea totală pentru realizarea capabilității operaționale este de aproximativ 265 de milioane de euro, fără TVA.

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