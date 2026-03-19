Mark Rutte: „România joacă un rol strategic pe Flancul estic, inclusiv la Marea Neagră”

România a fost un aliat statornic timp de 20 de ani și joacă un rol strategic pentru Flancul estic, inclusiv la Marea Neagră, a declarat, joi, secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Bruxelles, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Nicușor Dan.

Mark Rutte, după întâlnirea cu Nicușor Dan: „România joacă un rol strategic pe Flancul estic, inclusiv la Marea Neagră"|Sursa: captură video - Administrația Prezidențială a României - Facebook

 

 


„Suntem vigilenți și pregătiți să apărăm fiecare centimetru de teritoriu aliat”, a transmis secretarul general al NATO. 

El a apreciat faptul că România a ajuns la alocarea a 2,5% din PIB pentru Apărare.


România a fost un puternic susținător al Ucrainei și vă felicit pentru semnarea săptămâna trecută a unor acorduri bilaterale, a afirmat Mark Rutte, citat de Agerpres.ro

El a reiterat susținerea aliată. „Noi contăm pe România, România poate oricând conta pe NATO”, a evidențiat Rutte.


Nicușor Dan: România își respectă angajamentele în cadrul NATO

Reîntâresc pentru românii care se uită la noi că România e o țară sigură, chiar mai sigură.
Am discutat de noi capabilități pentru România în cadrul programului Santinela estică. Am discutat despre Marea Neagră – hub de securitate. Va fi o întâlnire pe acest subiect înainte de marele summit NATO de la Ankara”, a spus Nicușor Dan la conferinșa comună cu secretarul general NATO, Mark Rutte. 

„Am discutat despre provocările pe hibrid.
L-am informat pe domnul Rutte despre discuțiile cu partenerii din Ucraina. Am reafirmat sprijinul nostru pentru Ucraina, pentru că e vorba de securitatea Europei, și despre acordul pentru cooperarea în producția de drone cu Ucraina.
Am vorbit despre relația transtlantică și România s-a poziționat clar găzduind câteva echipamentate SUA. Suntem aliați și asta înseamnă să fii aliat.
România își respectă angajamentele în cadrul NATO. În bugetul de anul ăsta vor fi 2,5% din PIB pentru apărare, din care aproape 40% pentru echipamente”, a adăugat Nicușor Dan. 


De altfel, Nicușor Dan a declarat că secretarul general al NATO, Mark Rutte, va fi prezent la București la summitul B9, programat în luna mai. 

Președintele Nicușor Dan a fost primit joi de secretarul general al NATO, Mark Rutte, la sediul Alianței, la Bruxelles.


Potrivit Administrației Prezidențiale, agenda discuțiilor a vizat evoluțiile de securitate din mediul internațional și cele de pe Flancul Estic, cu accent pe regiunea Mării Negre, context în care au fost abordate măsuri de consolidare a descurajării și apărării colective, precum și de creștere a securității României prin intermediul și cu sprijinul NATO.

