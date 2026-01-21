Sondaj INSCOP. AUR, lider detașat în intenția de vot a românilor. PSD și PNL ar completa podiumul alegerilor parlamentare.

Un sondaj INSCOP de miercuri, 21 ianuarie 2026 arată că AUR ar câștiga detașat la vot dacă ar urma alegeri parlamentare.

AUR conduce în preferinţele românilor pentru alegerile parlamentare | Foto: monitorulcj.ro

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) conduce în preferinţele românilor pentru alegerile parlamentare, conform Barometrului Informat.ro - INSCOP Research, ediţia a VII-a, dat miercuri publicităţii.

Potrivit datelor sondajului, 40,9% dintre alegători ar vota cu AUR, 18,2% cu PSD, 13,5% cu PNL şi 11,7% ar vota cu USR.

„Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că «sigur nu» vor merge la vot şi 10 «sigur da» vor merge la vot, 22,4% dintre români au ales 1, 1,3% au ales 2, 1% au ales 3,2% au ales 4, 3,5% au ales 5, 1,3% au ales 6, 1,9% au ales 7,3, 2% indică 8, 2,6% aleg 9 şi 58,4% indică 10. Totodată, 2,3% nu ştiu sau nu răspund la această întrebare”, precizează sursa citată.

Raportat la cei care au exprimat preferinţa pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că s-ar duce sau nu sigur vot (72% din total eşantion), 40,9% dintre alegători ar vota cu AUR (faţă de 38% în noiembrie, 40% în octombrie, 40,8% în septembrie, 40,5% în iunie, 38,1% în mai 2025).

Conform sondajului:

18,2% ar vota cu PSD (faţă de 19,5% în noiembrie, 17,6% în octombrie, 17,9% în septembrie, 13,7% în iunie, 17,4% în mai 2025)

13,5% cu PNL (faţă de 14.6% în noiembrie, 14,8% în octombrie, 15,2% în septembrie, 17,3% în iunie, 16% în mai 2025).

Pentru USR ar vota 11,7% dintre intervievaţi (faţă de 12,3% în noiembrie, 11,5% în octombrie, 12,8% în septembrie, 13,1% în iunie, 12,2% în mai 2025).

Reprezentanţii UDMR ar fi votaţi de 4,9% din alegători (faţă de 4,8% în noiembrie, 5,2% în octombrie, 4% în septembrie, 5,2% în iunie, 4,5% în mai 2025).

SENS ar primi 3,4% din voturi (faţă de 3,2% în noiembrie, 3,4% în octombrie, 2,1% în septembrie, 2,4% în iunie 2025).

POT ar fi votat de 1,5% dintre alegători (faţă de 3,1% în noiembrie, 2,6% în octombrie, 3,3% în septembrie, 4,2% în iunie 2025)

SOS România ar primi 2,8% (faţă de 1,7% în noiembrie, 2% în octombrie, 2,8% în septembrie, 1,9% în iunie 2025).

Sondajul mai arată că 1,1% dintre votanţi ar da votul unui alt partid (faţă de 1,8% în noiembrie, 1,6% în octombrie, 0,6% în septembrie, 0,5% în iunie 2025), 2% îşi exprimă preferinţa pentru un independent (1% în noiembrie, 1,3% în octombrie, 0,6% în septembrie, 1,4% în iunie 2025).

Datele au fost culese în perioada 12-15 ianuarie, metoda de cercetare fiind interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului simplu, stratificat fiind de 1.100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ą 3%, la un grad de încredere de 95%.

Barometrul Informat.ro - INSCOP Research este un sondaj de opinie lunar realizat de INSCOP Research la comanda platformei de ştiri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group şi îşi propune să aducă în atenţia publică teme de interes pentru a stimula conversaţii naţionale despre subiecte diverse şi politici publice esenţiale pentru prezentul şi viitorul României pornind de la opinia românilor în parteneriat cu centre de gândire şi instituţii academice de prestigiu.

Directorul INSCOP Research, Remus Ştefureac, apreciază că raportul intenţiei de vot între partidele aflate la guvernare (scor cumulat de 48,3%) şi partidele din opoziţia parlamentară (scor cumulat de 45,8%) tinde să se echilibreze la începutul anului 2026 şi pe fondul faptului că AUR revine la o intenţie de vot de peste 40%, după reculul de la finalul anului trecut, când ajunsese la 38%.



„Totuşi, analiza riguroasă a evoluţiei intenţiei de vot în ultimele 9 luni (din mai 2025 până în ianuarie 2026) evidenţiază o remarcabilă stabilitate pentru toate partidele, variaţiile de la lună la lună fiind mici şi rare. Acest lucru arată că partidele nu câştigă, dar nici nu pierd semnificativ, în pofida unei perioade marcate de tensiuni provocate de evoluţiile din domenii cheie precum economie/preţuri, politică fiscală/taxe, politică externă, justiţie sau riscuri de securitate/război. Ne aflăm deocamdată într-un status-quo politic rigid care descurajează rupturi de ritm şi crize politice major”, a menţionat Ştefureac, potrivit site-ului INSCOP.

