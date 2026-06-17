Premierul desemnat, Adrian Veștea: „Voi depune la parlament lista de miniștri și programul de guvernare”

Premierul desemnat, Adrian Veștea, a anunțat că va depune la parlament lista de miniștri și programul de guvernare.

Premierul desemnat, Adrian Veștea, nu își depune mandatul | Foto: presidency.ro / Fotografie ilustrativă

Premierul desemnat, Adrian Veștea, a anunțat, marți seară, 16 iunie 2026, că miercuri, 17 iunie va depune la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri și a subliniat că printre aceștia se vor regăsi reprezentanți ai „PNL, PSD și din zona tehnocrată”.

Adrian Veștea nu cedează: „Voi merge până la capăt”

El a făcut precizările după ce a fost întrebat dacă își va depune mandatul sau va continua procedurile privind învestirea noului guvern.

„Sunt o persoană perseverentă, am motivat încă din prima zi care este motivul pentru care am acceptat acest mandat și voi merge până la capăt. Mi-am asumat acest lucru ținând cont că România nu este într-o situație tocmai bună. (...) Cu toții așteaptă să lăsăm orgoliile, să devenim implicați, fiindcă, până la urmă, cetățeanul zice: 'v-am votat, faceți-vă treaba!' (...) Depunem lista la Parlament, depunem programul de guvernare în cursul zilei de mâine. Ne vom mobiliza, tocmai pentru a da dovadă de eficiență și pentru a nu mai pierde timpul”, a declarat Adrian Veștea la postul, marți, la postul România TV, potrivit Agerpres.ro.

El nu a dorit să menționeze nume din lista de miniștri.

„Cred că nu ar fi corect pentru unii să nu-i anunț, cred că este foarte de interes, dar cred că este bine să rămână în zona de...până în momentul în care nu clarificăm și nu stabilim exact toate ministerele, fiindcă vom mai seta niște lucruri”, a declarat Veștea.

El a precizat că „vor fi colegi din PNL care vor deveni miniștri”, întrebat dacă în formula de cabinet pe care o va propune se vor regăsi și colegi liberali.

Întrebat punctual despre portofoliul de la Finanțe, el a confirmat că a discutat cu Alexandru Nazare și s-a declarat încrezător că acesta va face parte din guvernul pe care-l va propune spre învestire Parlamentului.

„M-am întâlnit cu Alexandru Nazare, am avut...și cred că sunt o persoană principială, care la viața mea, din poziția de ordonator ce credite, am executat foarte multe bugete. Bugetul României, în acest moment, când este evaluat de foarte multe organisme de rating, contează să fie în parametrii pe care și i-a prognozat, iar Alexandru Nazare are deschiderea necesară de a face parte din viitorul guvern. Alexandru Nazare și-a manifestat intenția de a face parte...am avut o discuție cât se poate de serioasă în cursul zilei de astăzi, ne-am întâlnit de dimineață, i-am spus intenția mea. Și cred că este necesar de a duce la bun sfârșit un buget pe care tu l-ai construit”, a declarat Veștea.

El a menționat că pe lista de miniștri nu se vor regăsi membri ai UDMR.

„După cum ați văzut, a existat un vot în cadrul Uniunii Democrate Maghiare din România în care nu se dorește a face parte din noul guvern”, a declarat Veștea.

Pe de altă parte, el și-a exprimat speranța că UDMR va decide la nivelul grupurilor parlamentare să susțină învestirea noului guvern în Parlament.

„Sper să fie o decizie pozitivă fiindcă astăzi România are nevoie să fie guvernată. Îi aștept cu mare drag, nu doar pe cei de la UDMR, ci pe toți parlamentarii indiferent de partide”, a afirmat Veștea.



Acesta a concluzionat, în privința componenței noului guvern, că va include reprezentanți ai „PNL, PSD și din zona tehnocrată”, iar unii dintre ei s-ar fi regăsit și pe lista anterioară a precedentului premier desemnat, Eugen Tomac.

În privința USR, el a punctat că nu a dorit să insiste privind o participare la guvernul pe care-l va propune, având în vedere poziționarea anumitor lideri ai Uniunii Salvați România.

„Țara așteaptă să fie guvernată, iar noi avem această responsabilitate, până-n momentul în care vom trece prin votul Parlamentului”, a mai spus Adrian Veștea.

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