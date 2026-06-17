Cătălin Predoiu a demisionat din funcția de prim-vicepreședinte al PNL

Cătălin Predoiu a demisionat din funcția de prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal, potrivit unor surse politice. Un congres extraordinar, programat pentru duminică, ar putea tranșa definitiv situația liberalilor care vor să guverneze alături de PSD.

Cătălin Predoiu a demisionat din conducerea PNL. Congres extraordinar programat de liberali|Foto: MIHAI POZIUMSCHI / AGERPRES FOTO

Cătălin Predoiu a demisionat din funcția de prim-vicepreședinte al PNL, potrivit unor surse politice citate de Digi24.

La începutul săptămânii, Predoiu s-a poziționat de partea colegului său de partid – Adrian Veștea, desemnat pentru funcția de prim-ministru de către președintele Nicușor Dan.

„Eu cred că soluția ieșirii din impasul politic este un astfel de compromis politic rezonabil, prin instalarea unui Guvern Veștea și refacerea coaliției cu un termen-limită precis, până în iunie 2027, când expiră termenul până la care inițial PNL și-a asumat conducerea Guvernului, cu un program clar și ferm și cu precizarea că încălcarea lui de către PSD sau orice alt membru al coaliției va fi sancționată cu plecarea imediată a PNL în opoziție”, nota liderul PNL Cătălin Predoiu într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Cătălin Predoiu a demisionat din conducerea PNL. Congres extraordinar programat de liberali

În ședința online organizată miercuri de conducerea PNL s-a luat act de demisia lui Cătălin Predoiu din funcția de prim-vicepreședinte. De altfel, Predoiu nu ar fi participat la ședință, potrivit TVRInfo.

Predoiu este prim-vicepreședinte al PNL din 2017.

În plus, PNL va avea un Consiliu Național, vineri, 19 iunie, iar pe agenda discuțiilor se va afla și problema excluderii lui Adrian Veștea.

Conducerea PNL a decis, de asemenea, organizarea unui Congres extraordinar, care este programat duminică, 21 iunie.

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