Kelemen Hunor: „Ar trebui să avem un guvern politic până la sfârșitul lunii iunie”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus că până la sfârșitul lunii iunie 2026 ar trebui să avem un guvern politic.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus că ar trebui să avem un guvern politic până la finalul lunii iunie | Foto: Sergiu Tămaș - monitorulcj.ro

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, marți seara, 9 iunie 2026, că până la sfârșitul lunii iunie ar trebui să avem un guvern politic, preferabil format din partidele care au compus fosta coaliție de guvernare.

Într-un interviu la TVR Info, Kelemen Hunor a arătat că preferă un guvern politic, iar partidele, când au cerut votul cetățenilor, și-au asumat responsabilitatea de a intra la guvernare.

„Procesul electoral nu se poate muta în altă parte. Trebuie un guvern politic. Cu cine? Cum? Cu ce voturi? Nu știu. Aici e de discutat. Dacă găsești un om care reușește să se așeze la masă cu PNL, USR, UDMR, PSD, se poate ajunge la un moment dat, poate la a doua încercare, la a treia încercare, la o soluție. Nu trebuie să participăm cu toți la guvernare, dar putem susține transparent, asumat, un guvern. Cu «următoarele puncte». Dar trebuie și un acord politic, fiindcă și pentru domnul Tomac ar fi important dacă are o majoritate să aibă ceva semnat, oricum e o problemă după aceea dacă se respectă sau nu se respectă, dar măcar să știe lumea, să știe cetățenii, că există un acord politic, există o agendă care înseamnă legea aia, proiectul acela, bugetul, deficitul. Și atunci e o majoritate asumată, transparentă și responsabilă. Nu trebuie să fie toți în guvern”, a declarat liderul UDMR.

El a fost de acord că ar putea exista și un guvern minoritar: „Da, da, dar în spatele unui guvern minoritar să existe totuși o susținere parlamentară pentru acele puncte cu care poți să mergi, hai să spunem, până la primăvara anului viitor”.

Kelemen Hunor a subliniat că „guvernarea e un act politic”.

„Deciziile sunt politice, că după aceea pui în practică prin funcționari publici, prin administrația centrală, prin administrație locală, dar totuși e un act politic”, a adăugat el.

Potrivit liderului UDMR, partidele trebuie să găsească o soluție și să-și asume guvernarea.

„De aceea s-au dus în fața cetățenilor, acum un an și jumătate, și au cerut votul. Fiecare a zis că vrea să meargă la guvernare, niciunul nu a zis: «Votați-mă, ca să stau în opoziție». Și atunci trebuie asumată guvernarea de aceste partide care au fost votați de cetățeni”, a mai spus liderul UDMR.



În opinia sa, un guvern fără oameni politici nu poate fi funcțional, cu referire la secretarii de stat.

„Orice e posibil, dar nu e funcțional. Se poate. Ok, dar cum vei verifica, de unde vei lua, hai să spunem așa, 70 de secretari de stat. (...) Responsabilitatea guvernării este una politică. Nu poți transfera, asta ar trebui să înțelegem noi. Că sună bine, haideți să dezbatem cum funcționează un guvern tehnocrat. Dar responsabilitatea unde o punem? Că ei n-au o responsabilitate politică, n-au fost votați, n-au cerut votul cetățenilor. (...) Când vrei să guvernezi, trebuie să există o responsabilitate politică undeva. Dacă nu există, nici la nivel de secretar de stat, cum va funcționa? Spuneți-mi și mie, că eu nu văd. E o chestie de manual de științe politice”, a explicat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor, rezervat în legătură șansele formării guvernului Tomac

Întrebat despre șansele formării guvernului Tomac, el a arătat că nu vrea să facă aprecieri, dar, din ce a discutat cu colegii, acestea nu ar fi crescut. „Astăzi, cel puțin, așa, din declarații, din ce am văzut eu, cu cine am mai stat de vorbă eu în Parlament, cu colegii de la liberali, de la celelalte formațiuni politice, nu mi s-a părut că șansele au crescut astăzi. Dar mâine e o altă zi”, a completat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor: „Partidele să aibă propunere de prim-ministru”

În cazul în care guvernul propus ar fi respins de Parlament, liderul UDMR a amintit că trebuie reluate consultările, iar partidele trebuie să fie pregătite cu o propunere de prim-ministru.

„În primul rând, partidele trebuie să ceară imediat consultare cu președintele sau președintele poate, înaintea partidelor, trebuie să, în momentul în care se vede că nu există majoritate sau voturile au fost numărate și nu ies 233 de voturi «pentru», să cheme imediat partidele la consultări, ca să nu mai pierdem timpul. Și partidele trebuie să fie pregătite să meargă și să aibă propunere de prim-ministru. După aceea, sigur, președintele decide dacă a fost convins sau nu că unul sau altul are capacitatea de a forma un guvern. La a doua încercare, probabil că va fi o treabă mai ușoară. (...) Eu sunt pentru guvern politic. Nu mai contează pentru mine în acest moment dacă e format doar din PSD, poate să fie și un guvern monocolor, dacă e format doar din PNL, dacă este PSD-PNL-USR, PNL-PSD-USR-UDMR, doar să fie un guvern care răspunde politic pentru ceea ce face”, a subliniat el.

Președintele UDMR a menționat, în context, că PSD are cele mai multe mandate în Parlament, „dar nu au majoritate”.

„Și de aceea eu cred că fiecare are o responsabilitate. (...) Eu vreau să cred că partidele vor veni cu o propunere. Eu vrea să cred că partidele nu vor declina responsabilitatea politică de a propune președintelui premier pentru a forma un guvern. Nu cred, că asta înseamnă că partidele și-au pierdut într-adevăr legătura cu ceea ce înseamnă politică. Nu, partidele trebuie să aibă capacitatea de a propune un prim-ministru. După aceea, sigur, președintele decide că aici, constituțional, el desemnează premierul. Dar dacă nimeni nu propune nimic președintelui, ce să facă președintele? (...) Eu nu cred că vom ajunge acolo, sau sper că nu vom ajunge acolo - să avem guvern interimar până în septembrie. Responsabilitatea partidelor de a nominaliza pe cineva, să aibă președintele din ce să 'gătească' ... e responsabilitatea partidelor. (...) Acum două săptămâni spuneam că până în 15 iunie ar trebui să avem guvern. Acum spun că până la sfârșitul lunii iunie ar trebui să avem un guvern politic. Și eu aș prefera, prima variantă - pentru mine este vechea coaliție - majoritară, clară, transparentă, cu supărările puse în paranteză, lăsate la o parte și muncit pentru a rezolva tot ce se poate rezolva în această perioadă extrem de complicată, nu numai în țară, dar și în conjunctura regională și internațională”, a mai transmis Kelemen Hunor.

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