Kelemen Hunor îi cere demisia ministrului Culturii după apariția unor înregistrări audio vulgare. Demeter András István (UDMR): „Îmi bag p*la în interesul național, pentru că eu sunt ungur!”

Foto: monitorulcj.ro / Foto: Facebook - Demeter Andras Istvan

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat luni că i-a cerut ministrului interimar al Culturii, Demeter András István, să demisioneze, după apariția în spațiul public a unei înregistrări audio în care acesta ar fi folosit un limbaj vulgar la adresa interesului național.

Potrivit liderului UDMR, declarațiile atribuite ministrului sunt „inacceptabile” și afectează inclusiv comunitatea maghiară din România, conform Agerpres.ro.

Înregistrarea care a declanșat scandalul politic

Scandalul a izbucnit după ce publicația 2mnews.ro a publicat o înregistrare audio atribuită ministrului Culturii, Demeter András István, în care acesta folosește un limbaj vulgar în timp ce povestește despre un dosar legat de Radio România și achiziția Radio Chișinău. În fragmentul apărut public, ministrul spune:

„Zic: Doamna procuror, puteți să vă jucați cât vreți, dar dacă eu mă enervez, eu mă duc acum, că încă suntem în consiliul de administrație – toți ceilalți care am votat banii ăștia încă suntem în conducerea radioului -, mergem frumos, îi anunțăm pe ruși, vindem radioul cu 5 milioane (n.red., de euro), dumneavoastră nu mai aveți pretinsul prejudiciu, statul român va câștiga, va fi pe profit. Și îmi bag p(…)la în interesul național, pentru că eu sunt ungur! Deci dumneavoastră ar trebui să-mi dați o statuie, că am făcut ce voi n-ați fost în stare, și dumneavoastră mă fu(…)eți cu p(…)la îndoită aicea”.

Kelemen Hunor: „Nu există loc pentru un limbaj vulgar și grosolan”

Într-un mesaj public, Kelemen Hunor a transmis că i-a solicitat ministrului să își prezinte demisia și să își ceară scuze tuturor celor pe care i-a jignit.

„A fost făcută publică o înregistrare audio în care ministrul Culturii vorbește, într-un limbaj inacceptabil, despre interesul public și se referă inclusiv la identitatea sa maghiară într-un mod care oferă spațiu stigmatizării comunității noastre”, a declarat liderul UDMR.

Acesta a subliniat că „în comunitatea noastră politică nu există loc pentru un limbaj vulgar și grosolan”.

Înregistrarea a provocat reacții puternice atât în mediul politic, cât și în spațiul public, iar mai mulți lideri UDMR au cerut explicații și asumarea responsabilității.

Ministrul Culturii, sub presiune

Cererea de demisie formulată de Kelemen Hunor vine într-un moment tensionat pentru UDMR și pentru Guvern, în contextul crizei politice generate după căderea Executivului.

Până la această oră, Demeter András István nu a anunțat oficial dacă își va depune demisia.

