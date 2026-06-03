Al treilea om în stat, Sorin Grindeanu, îi cere demisia șefului Armatei Române, generalul Vlad Gheorghiță: „Ar fi gestul firesc”.

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, consideră că șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, ar trebui să își dea demisia din funcție.

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu (stânga), îi cere demisia șefului Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad (dreapta) | Foto: cdep.ro / defense.ro

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, consideră că șeful Statului Major al Apărării, generalul Vlad Gheorghiță, trebuie să își dea demisia din funcție pentru că, în aceste momente, „România nu își permite astfel de incertitudini la vârful structurilor de apărare”.

„Retragerea de la conducerea Armatei Române ar fi gestul firesc al unui militar aflat în situația generalului Vlad Gheorghiță. Orice umbră de îndoială asupra conduitei sale profesionale reprezintă o vulnerabilitate pentru Armata Română. În aceste momente, România nu își permite astfel de incertitudini la vârful structurilor de apărare”, a scris Sorin Grindeanu, miercuri, 3 iunie 2026, într-o postare pe pagina lui Facebook.

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub urmărire penală ieri, 2 iunie 2026, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție într-un dosar în care este acuzat de complicitate la uzurparea funcției, după ce ar fi intervenit pentru suplimentarea locurilor la buget de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, astfel încât 20 de candidați nu au mai plătit taxă, trei urmând să intre în MApN după absolvire.

Printre cei 20 de candidați s-ar număra și fiica unui coleg al generalului Gheorghiță Vlad.

Tot ieri, șeful Armatei Române a respins acuzațiile și a spus că nu a săvărâșit nicio faptă de corupție.

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