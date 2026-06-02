Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, respinge acuzațiile DNA: „Nu am săvărâșit nicio faptă de corupție”

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a respins acuzațiile care i-au fost aduse de către procurorii militari din cadrul DNA și a spus că nu a săvârșit nicio faptă de corupție.

Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad | Foto: site-ul oficial al Statului Major al Apărării: defense.ro

Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, a respins acuzațiile care i-au fost aduse de către procurorii militare a Direcției Naționale Anticorupție (DNA).

Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad: „Nu am săvărâșit nicio faptă de corupție”

„În contextul informațiilor care circulă cu privire la persoana subsemnatului, vă informez următoarele: Resping categoric acuzațiile care mi-au fost aduse și afirm fără echivoc că nu am săvârșit nicio faptă de corupție și nu am avut nicio implicare, directă sau indirectă, în activități care ar putea constitui complicitate la asemenea fapte. Voi avea încredere că adevărul va rezulta din analiza obiectivă a faptelor și a probelor, însă nu pot să nu observ caracterul cel puțin curios al momentului ales pentru formularea acestei acuzații, în condițiile în care dosarul este instrumentat de aproape un an, iar decizia de punere sub acuzare intervine tocmai acum, într-un context deosebit de sensibil și complex la nivel național”, a anunțat Statului Major al Apărării, astăzi, marți, 2 iunie 2026, într-o postare pe Facebook.

Acesta a mai adăugat că, sub conducerea lui, Armata Română și-a consolidat rolul, capacitatea operațională și credibilitatea, iar instituția a devenit un reper de stabilitate și profesionalism în îndeplinirea misiunilor sale.

Șeful Armatei Române spune că a fost mereu „curat”

„Întreaga mea activitate profesională și publică a fost guvernată de respectarea legii, a principiilor integrității, responsabilității și serviciului față de interesul public. Aceste valori mi-au călăuzit cariera până astăzi și vor continua să îmi ghideze conduita și în viitor. Voi acorda întregul sprijin necesar organelor judiciare și mă voi pune la dispoziția acestora ori de câte ori va fi necesar pentru clarificarea completă a situației. În același timp, nu voi menaja niciun efort pentru apărarea adevărului, a reputației mele și, mai ales, a imaginii și credibilității instituției pe care o conduc”, a mai spus șeful Armatei Române.

Generalul Gheorghiță Vlad consideră că protejarea încrederii publice în instituțiile fundamentale ale statului reprezintă o responsabilitate care trebuie exercitată cu maximă seriozitate și echilibru.

„Sunt convins că faptele și adevărul vor prevala”, a conchis Șeful Armatei Române.

Reamintim că șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub urmărire penală, marți, 2 iunie 2026, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție într-un dosar în care este acuzat de complicitate la uzurparea funcției, după ce ar intervenit pentru suplimentarea locurilor la buget de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, astfel încât 20 de candidați nu au mai plătit taxă, trei urmând să intre în MApN după absolvire.

Printre cei 20 de candidați s-ar număra și fiica unui coleg al generalului Gheorghiță Vlad.

Generalul Gheorghiță Vlad a fost audiat astăzi la DNA.

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