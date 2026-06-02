Pedepse mai dure pentru agresarea medicilor și asistenților. Senatul a adoptat proiectul de lege!

Personalul medical din spitalele publice și private va beneficia de protecție penală sporită.

Amenințarea sau lovirea personalului medical ar putea fi sancționată cu amendă sau închisoare| Foto: Pixabay.com

Senatul a adoptat marți un proiect legislativ care prevede majorarea pedepselor pentru infracțiunile de lovire, vătămare corporală, loviri sau vătămări cauzatoare de moarte și omor comise împotriva personalului din unitățile sanitare publice și private.

Proiectul a fost adoptat cu 91 de voturi „pentru”, 2 „împotrivă” și 36 de abțineri. Inițiativa legislativă modifică Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și are ca scop creșterea gradului de protecție pentru personalul medical aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, conform Agerpres.ro.

Pedepsele vor fi majorate cu o treime

Potrivit proiectului, dacă infracțiunile de lovire sau alte violențe, vătămare corporală, loviri sau vătămări cauzatoare de moarte ori omor sunt comise împotriva unui medic, asistent medical, infirmier, ambulanțier sau alt membru al personalului din sistemul sanitar aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, limitele speciale ale pedepselor prevăzute de lege vor fi majorate cu o treime, conform Agerpres.

Măsura se va aplica atât personalului din unitățile sanitare publice, cât și celui din sistemul privat.

Inițiatorii invocă numărul tot mai mare al agresiunilor

Potrivit expunerii de motive, inițiatorii susțin că agresiunile împotriva personalului medical au devenit tot mai frecvente în ultimii ani, iar legislația actuală nu oferă suficiente garanții pentru protecția celor care lucrează în sistemul de sănătate.

Aceștia arată că medicii, asistenții și ceilalți angajați din domeniul medical sunt expuși unor situații de risc în timpul exercitării profesiei, fiind necesare măsuri suplimentare de protecție.

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Camera Deputaților va avea ultimul cuvânt

Senatul a fost prima Cameră sesizată în acest caz. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților, care este for decizional.

Dacă va fi adoptată și de deputați, legea va introduce sancțiuni mai severe pentru persoanele care agresează personalul medical aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, atât în spitalele publice, cât și în unitățile sanitare private.

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