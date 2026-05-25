Un recidivist care le-a spus polițiștilor: „Pe mă-ta o violez!” și „La copiii tăi le iau viața!” a fost condamnat definitiv. Amenințări cu moartea și injurii într-un spital din Cluj.

Bărbatul, cunoscut ca violent în comunitate, a amenințat inclusiv familiile agenților de poliție după ce a fost dus la Urgențe și internat la Psihiatrie.

| Imagine generată cu ajutorul AI

Un bărbat din județul Cluj, recidivist și cunoscut în comunitate pentru comportamentul agresiv, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Cluj după ce a amenințat cu moartea doi polițiști aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Instanța a respins apelul formulat de inculpat și a menținut condamnarea pentru două infracțiuni de ultraj.

Potrivit hotărârii, scandalul a avut loc în noaptea de 15 spre 16 octombrie 2022, după ce polițiștii au intervenit la un local unde bărbatul intrase cu un cuțit și se automutilase în fața clienților. Acesta a fost dus la Centrul de Primiri Urgențe al Spitalului Municipal, însă acolo a devenit extrem de agresiv.

„La copiii tăi le iau viața!”

Conform instanței, inculpatul le-a adresat polițiștilor injurii și amenințări repetate, inclusiv la adresa familiilor lor. Unuia dintre agenți i-a spus: „Vezi că tu cu mine te întâlnești!”, „La copiii tăi le iau viața!”, „Vezi că tu de mâna mea mori!” și „Copiii tăi o să vină pe mâna mea”.

Celuilalt polițist i-a transmis: „Vezi că tu cu mine o dai de bai” și „Pe mă-ta o violez”. Amenințările au fost surprinse inclusiv de camerele bodycam purtate de agenți și au fost transcrise în dosar.

Judecătorii au reținut că unul dintre polițiști a ajuns să își șteargă fotografiile cu familia de pe Facebook de teamă că inculpatul i-ar putea identifica rudele.

A încercat să scape invocând lipsa discernământului

În apărare, inculpatul a susținut că nu își amintește nimic deoarece consumase alcool și ar fi fost sedat în spital. Acesta a cerut achitarea, invocând inclusiv lipsa discernământului.

Curtea de Apel Cluj a dispus însă efectuarea unei expertize psihiatrice, iar concluzia medicilor legiști a fost că bărbatul avea discernământ în momentul comiterii faptelor. Specialiștii au stabilit că acesta suferă de „tulburare de personalitate disocială” și consum abuziv de alcool, însă avea capacitatea de a înțelege consecințele faptelor sale.

Instanța a mai arătat că inculpatul este recidivist, are numeroase antecedente penale și este cercetat și în alte cauze pentru fapte violente.

Condamnare cu executare

În primă instanță, bărbatul a primit două pedepse de câte 9 luni de închisoare pentru ultraj, acestea fiind contopite într-o pedeapsă de 1 an de închisoare. Pentru că se afla în termenul de supraveghere după o liberare condiționată dintr-o condamnare anterioară de 6 ani și 6 luni, judecătorii au revocat beneficiul liberării și au adăugat restul de pedeapsă rămas neexecutat.

Astfel, inculpatul a rămas cu o pedeapsă finală de 1 an și 538 de zile de închisoare cu executare. În plus, acesta trebuie să plătească unui polițist daune morale de 3.000 de euro.

