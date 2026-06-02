Noua conducere a ICR a fost votată în Senat. PSD a câștigat șefia, AUR și UDMR au vicepreședinții.

Corina-Raluca Încroșnatu va conduce Institutul Cultural Român în următorii patru ani.

Senatul României a votat noua conducere a Institutului Cultural Român (ICR), în urma unei proceduri care a generat tensiuni politice și acuzații privind existența unei înțelegeri între PSD și AUR. | Foto: ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO

Senatul României a votat noua conducere a Institutului Cultural Român (ICR), în urma unei proceduri care a generat tensiuni politice și acuzații privind existența unei înțelegeri între PSD și AUR.

Pentru funcția de președinte al ICR a fost aleasă Corina-Raluca Încroșnatu, actual vicepreședinte al instituției și candidata susținută de PSD. Aceasta a primit anterior aviz favorabil din partea comisiilor reunite de cultură și politică externă ale Senatului, fiind singura candidată pentru șefia instituției care a trecut de această etapă, conform stiripesurse.ro.

Actualul președinte al ICR, Liviu Jicman, susținut de mai multe uniuni de creație și de PNL pentru un nou mandat, nu a obținut sprijinul necesar în comisiile parlamentare.

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Dispută politică în jurul votului

Votul pentru conducerea ICR a fost precedat de acuzații lansate de PNL și USR la adresa PSD și AUR. Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a declarat că liberalii nu vor susține candidații PSD și AUR pentru conducerea Institutului Cultural Român și a vorbit despre o apropiere între cele două formațiuni în jurul acestor numiri, conform Agerpres.ro.

La rândul său, senatorul USR Ștefan Pălărie a susținut că votul din Senat demonstrează existența unui „mariaj PSD-AUR” în privința conducerii ICR, potrivit declarațiilor consemnate de Agerpres.ro.

PSD și AUR au respins acuzațiile și au susținut că votul a fost acordat în funcție de competențele candidaților.

Lista nominală a noii conduceri ICR este:

Președintele ICR: Corina-Raluca Încrosnatu, propusă de grupul parlamentar PSD (81 voturi pentru, 34 voturi contra)

Vicepreședinți ICR:

Adriana Gae, propusă de grupul parlamentar AUR (73 de voturi pentru, 43 contra)

Attila Iuliu Weinberger, din partea grupului parlamentar al UDMR (89 de voturi pentru, 27 contra)

Locurile alocate partidelor parlamentare în Consiliul de conducere ICR:

Dumitru Goldbach - propus de grupul parlamentar PACE - Întâi România;

Zsolt Karacsony - din partea grupului parlamentar al UDMR;

George Amarie-Mihalaşcu - propus de grupul parlamentar PNL;

Ioana-Alina Şerban - propusă de grupul parlamentar PSD;

Radu Vancu - propus de grupul parlamentar USR;

Nicolae Voiculeţ - din partea grupului parlamentar AUR;

Iulian Badea - propus de grupul parlamentar PSD;

Locurile pentru candidaţii susţinuţi de uniunile de creatori în Consiliul de conducere ICR:

Benoni Ioan-Carmăzan - propus de Uniunea Realizatorilor de Film din România;

Aurelia Corbeanu - din partea Uniunii Teatrale din România

Laurenţiu Damian - din partea Uniunii Cineaştilor din România;

Sebastian Gheorghiu - din partea Uniunii de Creaţie Interpretativă din România;

Dan Dediu - din partea Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România;

Petru Lucaci - din partea Uniunii Artiştilor Plastici din România;

Angelo Mitchievici - din partea Uniunii Scriitorilor din România;

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Cum se formează conducerea ICR

Potrivit Legii nr. 356/2003 privind organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român, Senatul numește 14 dintre membrii conducerii ICR: șapte la propunerea asociațiilor și uniunilor de creatori și șapte la propunerea grupurilor parlamentare, în funcție de configurația politică a Senatului. Mandatul este de patru ani și poate fi reînnoit.

Procedura de desemnare a noii conduceri a fost declanșată în regim de urgență după ce Ministerul Culturii și Ministerul Afacerilor Externe au avertizat că expirarea mandatelor putea afecta funcționarea instituției, inclusiv semnarea contractelor, derularea programelor culturale și reprezentarea ICR în instanță.

Cine este Corina-Raluca Încroșnatu

Corina-Raluca Încroșnatu face parte din conducerea ICR și a ocupat funcția de vicepreședinte al instituției. În cursa pentru șefia ICR, aceasta a fost susținută de PSD după retragerea din competiție a fostului ministru al Culturii, Ionuț Vulpescu, considerat anterior favorit pentru preluarea funcției.

Noua conducere va avea misiunea de a coordona activitatea reprezentanțelor Institutului Cultural Român din străinătate și de a gestiona programele de promovare a culturii române la nivel internațional.

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