Președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean, invită noua alianță AUR-PSD să preia guvernarea, după votarea moțiunii

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că anunțul privind moțiunea de cenzură PSD–AUR confirmă oficializarea unei colaborări politice între cele două formațiuni, conform ziare.com.

Acesta susține că, dacă moțiunea împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan va fi votată, PSD și AUR trebuie să vină și cu o soluție de guvernare.

„Pasul doi este propunerea unui guvern al acestei noi coaliții”

Mircea Abrudean a afirmat că demersul comun al PSD și AUR arată că relația dintre cele două partide se formalizează.

„Astăzi, prin acest anunț, practic această colaborare PSD-AUR se formalizează. Vom vedea pașii următori, de depunere a moțiunii pentru care se strâng semnături, acum. Împreună, aritmetica parlamentară evident îi avantajează”, a spus Mircea Abrudean.

El a precizat că, dacă moțiunea trece, cei care dau jos un guvern trebuie să propună și o soluție.

„Regula democratică e clară, cine dă jos un guvern, trebuie să propună și soluția. Așteptăm soluția din partea PSD-ului”, a menționat Abrudean.

PNL exclude colaborarea cu PSD după moțiune

Întrebat dacă PNL este pregătit să intre în opoziție, Mircea Abrudean a spus că liberalii nu vor mai colabora cu PSD, dacă social-democrații depun și votează moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

„PNL a votat de două ori acest lucru. Dacă PSD depune moțiunea de cenzură și votează moțiunea împotriva propriului guvern, mă rog, din care au făcut parte, PNL nu va mai colabora cu PSD. Au fost două voturi în acest sens. Eu am pretenția de la Partidul Național Liberal că este un partid serios și cred că va rămâne un partid serios, deci, nu va mai face parte PNL din această coaliție” a precizat Mircea Abrudean.

Despre o posibilă formulă de guvernare PSD–AUR, Abrudean a afirmat că oficializarea relației dintre cele două formațiuni ar trebui să continue și după moțiune.

„Păi nu prea există altă soluție, în afară de susținerea unui guvern, poate minoritar, de către AUR în Parlament. Cred că această oficializare a acestei relații trebuie să meargă mai departe. Cred că și declarația domnului Neașu în acest sens a fost. Trebuie să se facă primul pas. Primul pas este depunerea moțiunii împreună și votarea ei, evident. Pasul doi este propunerea unui guvern al acestei noi coaliții”, a menționat Abrudean.

