PNL cere PSD să propună un prim-ministru sau să își recunoască incapacitatea de a conduce România

PNL: România este într-o stare de incertitudine politică „din cauza lipsei totale de responsabilitate a lui Sorin Grindeanu și a celorlalți lideri ai PSD

Partidul Național Liberal cere PSD să înainteze o propunere pentru funcția de prim-ministru sau să își recunoască incapacitatea de a conduce România.

„Partidul Național Liberal solicită PSD să își asume rezolvarea crizei politice în care a băgat țara prin înaintarea unei propuneri concrete de prim-ministru, din rândurile propriilor membri. În condițiile în care PSD nu e capabil să ofere o astfel de variantă, cerem PSD să își recunoască public incapacitatea de a conduce țara și să ofere spațiul necesar pentru formarea unui guvern democratic, pro-euroatlantic, fără participare PSD”, a anunțat PNL, marți, 19 mai 2026, într-un comunicat postat pe pagina de Facebook a liberalilor.

Liberalii au pecizat că au trecut două săptămâni de la votarea moțiunii de cenzură inițiate de PSD, iar România este ținută într-o stare de incertitudine politică „din cauza lipsei totale de responsabilitate a lui Sorin Grindeanu și a celorlalți lideri ai partidului”.

PNL susține că PSD a tratat consultările cu președintele României într-o „manieră superficială, complet neserioasă”.

„PSD a provocat actuala criză politică, dar refuză să își asume consecințele propriului demers. De două săptămâni, cetățenii asistă la spectacolul pesedist al fugii de răspundere, al manipulărilor și al ezitărilor. Constatăm că PSD a tratat consultările cu președintele României într-o manieră superficială, complet neserioasă, ignorând obligația morală și logică de a avansa un nume concret și o cale parlamentară pentru a forma viitorul guvern', au precizat liberalii.

Totodată, PNL a menționat că, în urmă cu un an de zile, și-a asumat clar, atât public, cât și în consultările cu președintele României, propunerea unui premier liberal, Ilie Bolojan.

„Atragem atenția PSD că regula democratică e simplă: atunci când înlături o soluție existentă, tu trebuie să fii următoarea soluție. Nu este vina Partidului Național Liberal sau a premierului Ilie Bolojan că PSD e incapabil, după două săptămâni, să își asume guvernarea și să prezinte o formulă concretă de ieșire din criză”, mai arată liberalii.

PNL: PSD vrea să „fugă” de răspundere prin numirea unui premier tehnocrat

PNL consideră, în același timp, că „ascunderea PSD în spatele ideii unui premier tehnocrat reprezintă o tentativă de evitare a răspunderii politice a guvernării”.

„România traversează o perioadă complicată și vor fi necesare noi decizii ferme pentru reducerea deficitului bugetar, eliminarea risipei, limitarea împrumuturilor externe și consolidarea economiei naționale. Un premier tehnocrat nu va avea forța politică necesară pentru a promova măsuri dificile, uneori impopulare. Mai mult, un premier tehnocrat, cu participarea PSD la guvernare, riscă să devină doar un paravan pentru o guvernare PSD pro-privilegii și anti-reforme. Cerem, deci, PSD să iasă din lașitate și din minciună și să își asume public responsabilitatea pentru soluționarea crizei pe care a provocat-o”, este mesajul PNL către PSD.

