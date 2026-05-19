„Diamantele negre” din pădurile Clujului. Un kilogram de trufe ajunge și la 5.000 de euro!

În România, trufele negre au ajuns să fie vândute și cu 600 de euro kilogramul direct de la culegători, iar trufele albe pot urca până la 5.000 de euro kilogramul. Totul se întâmplă într-o piață în care miza financiară este uriașă.

Piața trufelor din România a ajuns sub lupa autorităților, după ce Garda de Mediu a descoperit nereguli grave, amenzi uriașe și cantități depășite ilegal cu zeci de tone, ar județul Cluj este printre cele mai afectate.

Comisarii Gărzii de Mediu au realizat nouă controale în județul Cluj, unde au aplicat nouă amenzi în valoare totală de 550.000 de lei, scria profit.ro în 20 martie a.c..



O anchetă publicată de Atlatszo România vorbește despre o lume controlată de rețele informale, conflicte și presiuni în jurul uneia dintre cele mai profitabile resurse din pădurile României. Inspectorii de mediu au descoperit inclusiv operatori economici care depășeau cu până la 100 de tone cantitățile autorizate pentru comercializare.

Petardele explodează, urșii și căprioarele fug, în timp ce grupuri de 20-30 de persoane scotocesc pădurile din Munții Gilăului, în apropierea Clujului. Nici măcar excursioniștilor nu li se recomandă să se aventureze în pădure: toamna trecută, presa a scris despre faptul că niște culegători de ciuperci din zonă au fost loviți în cap cu toporul.

O zi obișnuită pe valea Someșului Rece, în sezonul ciupercilor. Mii de oameni răscolesc pădurea în căutare de ciuperci, fără să le pese de distrugerile provocate naturii și de cât de grav perturbă fauna sălbatică, scrie altatszo.ro.

