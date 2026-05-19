A început o nouă etapă de lucrări la metroul Clujului. Ce se întâmplă cu puțul de lansare?

Constructorul metroului din Cluj Gülermak a anunțat o nouă etapă de lucrări în zona viitoarei stații Teilor din Florești.

O nouă etapă de lucrări în Florești, la metrou

Săptămâna aceasta, Gülermak a început o nouă etapă de lucrări în zona viitoarei stații Teilor din Florești (cea din zona centrală a comunei), parte a metroului Cluj.

Constructorul a explicat se lucrează mai exact.

„Echipele noastre au demarat execuția pereților mulați în zona 2 a Galeriei CC2 (zona ce unește Stația Teilor de puțul de lansare al TBM-urilor). Acești pereți reprezintă structuri de susținere esențiale, care stabilizează terenul și permit desfășurarea în siguranță a lucrărilor la adâncimi mari”, a anunțat Gülermak, marți, 19 mai 2026, într-o postare pe pagina de Facebook Magistrala I de Metrou Cluj.

Ce se întâmplă cu puțul de lansare?

„Lucrările din zona 2 a Galeriei CC2 se desfășoară independent de puțul de lansare al celor două utilaje TBM care vor excava tunelurile. În zona 1 a Galeriei CC2, acolo unde este prevăzut puțul de lansare, continuăm activitățile de pregătire necesare pentru începerea, în perioada următoare, a etapei de excavare”, a mai explicat Gülermak.

Constructorul va reveni cu actualizări pe măsură ce lucrările avansează.

Despre Magistrala I de Metrou Cluj

Este o linie de metrou ușor cu o lungime de peste 21 km, ce include 19 stații subterane, un depou suprateran și două galerii de tunel construite prin tehnologii moderne de foraj mecanizat (TBM) și săpături deschise.

Infrastructura proiectului presupune lucrări de mare complexitate: execuția de tuneluri circulare cu diametrul interior de 5,5 metri, interstații în structură rectangulară, structuri de acces și evacuare, spații tehnice, precum și un sistem de galerii adaptat traseului urban.

Aceste lucrări vor contribui decisiv la transformarea mobilității din Cluj-Napoca și zona metropolitană, prin degrevarea traficului de suprafață, reducerea emisiilor și creșterea calității vieții urbane.

Lucrările în teren la metroul din Cluj au început în iunie 2024.

Contractul pentru metrou a fost semnat în mai 2023, la Primăria Cluj-Napoca, cu asocierea de firme Gulermak (Turcia) - Alstom - Arcada.

Două miliarde de euro pentru Metroul din Cluj

Contractul pentru proiectarea și execuția Magistralei M 1 Cluj-Napoca a fost semnat cu Asocierea Gulermak-Alstom-Arcada pentru aproape două miliarde de euro.

Proiectul constă în construcția, echiparea și punerea în funcțiune a unei linii de metrou ușor în zona metropolitană Cluj-Napoca, în lungime de 21,03 km, cu 19 stații și un depou, dotate cu facilități pentru buna integrare a sa cu celelalte sisteme de mobilitate.

„Teritoriul studiat prin PUZ are o suprafață totală de - 521 ha, din care - 243 ha pe teritoriul administrativ al UAT Cluj-Napoca și 278 ha pe teritoriul administrativ al UAT Floresti, iar teritoriul reglementat specific, în suprafață 60,37ha, delimitat conform Deciziei de expropiere nr. 443988/29.04.2024 și a anexei la decizie, cuprinde imobile de pe raza UAT Cluj-Napoca (în suprafață de 40,39 ha) și UAT Florești (în suprafață de 19,98 ha).

Traseul liniei de metrou uşor începe din sudul zonei Terra din Florești. Primele trei stații deservesc zone de locuințe de densitate medie din Florești, iar apoi stațiile 4 și 5 deservesc zone multifuncționale într-o dinamică dezvoltare, desfășurate în jurul ancorelor viitorul Spital Regional de Urgență și respectiv centrul comercial Vivo. Stațiile 6, 7 și 8 deservesc cartierul Mănăştur (cea mai densă zonă de locuințe din oraș), iar apoi linia urmează magistrala rutieră vest-est, traversând centrul orașului, până la Piața Mărăşti. De aici, o ramură a liniei continuă înspre zona industrială Muncii, asigurând și legătura cu calea ferată și viitorul serviciu de tren metropolitan, iar o altă ramură deservește cartierele Gheorgheni și Sopor. Întreaga linie este în subteran, cu excepția racordului de tranziție de lângă depou”, se arată în documentul proiectului de hotărâre pentru aprobarea PUZ-ului.

