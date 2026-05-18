Posibilii adversari pentru „U” Cluj în primul tur din Europa League!

Universitatea Cluj a pierdut pe terenul Universității Craiova, scor 0-5, și va încheia sezonul pe locul 2, ceea ce înseamnă accederea în primul tur de calificare în grupele Europa League.

„U” Cluj va începe campania europeană în primul tur din Europa League

Pentru al doilea an consecutiv, „studenții” vor lua startul în preliminariile cupelor europene. Anul trecut au început în Conference League, însă au fost eliminați încă după prima dublă de armenii de la Ararat.

Situația se va schimba în acest sezon, întrucât clujenii au asigurate patru meciuri europene în acest sezon. Dacă vor fi eliminați din primul tur din Europa League, vor retrograda în turul al doilea din Conference League.

Din cauza coeficientului scăzut, „U” Cluj nu va face parte din urna capilor de serie, ceea ce înseamnă că ar putea da peste adversari complicați în primul tur din Europa League.

Lista cu posibilii adversari pentru echipa antrenată de Cristiano Bergodi:

Ferencvaros (Ungaria)

Qarabag (Azerbaidjan)

Hajduk Split (Croația)

St. Gallen (Elveția)

Hammarby (Suedia)

Pafos (Cipru)

Maccabi Tel Aviv (Israel)

Dinamo Kiev (Ucraina)

Sheriff Tiraspol (Republica Moldova)

CSKA Sofia (Bulgaria)

