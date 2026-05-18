2 mil. euro pentru modernizarea Grădiniței „Mica Sirenă” din Cluj-Napoca. Emil Boc: „Nu putem da faliment în educație”

Grădinița „Mica Sirenă” din Cluj-Napoca a fost reabilitată cu aproximativ 2,2 milioane de euro, bani din PNRR și de la bugetul local.

Emil Boc, la Grădinița „Mica Sirenă” din Cluj-Napoca, 18 mai 2026 | Foto: Captură de ecran Facebook, Emil Boc

Prezent la aniversarea a 50 de ani a Grădiniței cu Program Prelungit „Mica Sirenă” din municipiul Cluj-Napoca, primarul Emil Boc a explicat că această unitate de invățământ a fost modernizată cu aproximativ 2,2 milioane de euro.

„Aici avem un exemplu clar de utilizarea unor fonduri de 2,2 mililoane de euro pentru reabilitarea grădiniței și a creșei «Clopoțica», din care un milion de euro sunt din banii dumneavoastră. Iată, banii europeni și banii noștri au realizat o lucrare educațională de calitate, iar 70 ani de acum înainte, cu infrastructura pe care o avem, această clădire va fi sigură”, a spus Emil Boc, luni dimineața, 18 mai 2026, potrivit unui clip video publicat pe pagina sa de Facebook.

Primarul Emil Boc a mai precizat că lucrările au fost finalizate la timp de TCI Contractor General SA.

Proiectul de modernizare a vizat renovarea energetică a clădirii, dar și dotarea cu tot ceea ce este necesar copiilor și educatorilor pentru un act educațional de calitate.

Informații despre reabilitarea Grădiniței „Mica Sirenă” din Cluj-Napoca

prin această investiție crește calitatea aerului interior și va fi redus consumul anual de căldură, respectiv cantitatea de dioxid de carbon rezultat în urma procesului de încălzire

au fost instalate sisteme moderne de încălzire-răcire/ventilație, cu panouri fotovoltaice, sisteme de iluminat eficiente energetic, inclusiv instalație de iluminat de siguranță

panourile fotovoltaice instalate pe acoperiș au o putere instalată totală de 5kWp

au fost realizate instalații de detectare, semnalizare, avertizare și stingere a incendiilor

instalația electrică include un sistem „halogen free” care un degajă fum in caz de incendiu

sistemul BMS are Ia baza elemente de hardware si software destinate optimizarii, eficientizarii si managementului energiei

Edilul a vorbit și despre cât de importantă este educația.

„La Cluj, viitorul unui copil nu trebuie decis de veniturile părinților, ci de accesul la educație și de egalitatea de șanse de care trebuie să beneficieze fiecare copil din comunitatea noastră. Cred că doar așa vom putea reuși, ca aici, la Cluj, copiii noștri să aibă viitor, indiferent de cât câștigă părinții, iar cei mici să nu aibă o barieră materială ca să își poată îndeplini potențialul educațional pe care îl are. Nu avem alt obiectiv mai important pentru Cluj. Dacă reușim acest lucru, fiecare familie va fi împlinită, iar fiecare copil va avea acces la un salariu mai bine plătit, pe măsura muncii, fără bariere care să îl împiedice să ajungă acolo”, a mai spus Emil Boc.

Acesta a precizat că la Cluj, autoritățile susțin accesul la educație, inovarea și performanța.

„Nu există o altă investiție mai sănătoasă pe care o putem face ca părinte. Educația este singura lipsită de grija falimentului. Statul face cât poate. Să nu ezitați să puneți copilul și educația lui pe primul loc. Așa nu greșiți. În alte domenii mai putem da faliment, dar în educație, niciodată”, a mai afirmat Boc.

Primarul a vorbit și despre proiecte care vizează educația digitală și utilizarea responsabilă a rețelelor de socializare de către copii.

„Fiecare profesor, educator, în orele de dirigenție și nu doar, să învețe, împreună cu familia, ce înseamnă lumea în care trăim și pericolele la care sunt expuși copiii noștri prin evoluția inteligenței artificiale și a rețelelor de socializare, de unde trebuie să luăm partea bună, nu cea negativă. Avem un proiect care vizează și biblioteca online, cel puțin pentru examenul de Evaluare Națională și cel de Bacalaureat, tocmai pentru a întări dimensiunea educațională a orașului nostru. Doar o comunicate închegată și puternică, în care ne sprijim reciprom poată să aibă succes”, a conchis Emil Boc.

