Bergodi, detalii despre viitorul său la „U” Cluj: „Voi avea o discuție cu clubul!”

Universitatea Craiova a câștigat titlul de campioană după victoria la scor în fața Universității Cluj, scor 5-0.

Bergodi a venit pe banca Universității în luna octombrie | Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Cu această victorie, oltenii s-au distanțat la patru puncte în clasament cu doar o etapă rămasă de disputat și le-a fost decernat titlul.

Dezamăgirea a predominat în tabăra oaspeților, care s-au îndreptat înmărmuriți în fața galeriei la finalul partidei.

Antrenorul lui „U” Cluj, Cristiano Bergodi, a încercat să explice eșecul drastic suferit de echipa sa, apoi a vorbit despre viitorul său pe Cluj Arena.

„Nu e de spus nimic, pentru că începând de la inferioritatea numerică și până la tot ce s-a întâmplat pe parcursul acestui meci... din păcate a fost un meci slab. Am intrat un pic temători, zic eu. Le-am zis să se bucure de fotbal la ședință, să nu aibă presiunea asta.

Noi am făcut un campionat extraordinar, având în vedere de unde am pornit, dar s-a văzut că am intrat cu teamă. Două goluri în opt minute... deja meciul era terminat, cu tot cu roșul lui Mendy. Asta este. Vreau să le mulțumesc oricum jucătorilor pe care i-am antrenat în această perioadă de șapte luni. Nu trebuie să facem o tragedie, la acest meci au fost mai buni ei.

Au fost greșeli de poziționare la primele două goluri. Păcat. Mergem mai departe și vedem ce se întâmplă. După, băieții s-au calmat. Așa se întâmplă pe parcursul meciului, ies frustrările. S-au împăcat în vestiar, s-au înțeles mai bine, dacă pe teren nu, dar nu suntem la biserică.

Toți au dat maximum și cred că rezultatul ăsta rămâne în istorie, deoarece am terminat pe locul doi și mergem în Europa League. În octombrie, un loc așa de bun nu era un obiectiv. Păcat că s-a încheiat așa, dar am terminat pe locul doi și cu o finală de cupă, cred că e un sezon foarte, foarte pozitiv.

E normal ca un antrenor să aibă o discuție cu clubul, după vom vedea. Eu am un contract, dar trebuie văzut ce gândește și clubul. Dacă e un început nou, ne punem la masă și vedem ce se întâmplă.

Trebuie făcută o analiză, nu? Avem o bază bună, dar trebuie văzut și programul clubului, cât se poate investi, pentru că trebuie neapărat. O să vedem ce putem face, acum nu e momentul”, a spus Bergodi, la finalul meciului din Bănie.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: